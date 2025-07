“Chivas, violentado por tantos cambios”

En Chivas siguen los cambios que en realidad son regresos a las antiguas fórmulas.Tres meses atrás Jorge Vergara se convencía del argumento que le otorgaba al entonces Director Deportivo, Rafael Puente de que la forma de trabajar de José Luis Real había caducado al mostrarle números a la baja, no en la producción de jugadores, ya que en realidad los debuts en Primera División abundaban pero no así las consolidaciones.Convencido del proyecto que le presentaba Puente del Río, Vergara apoyó el despido del "Güero" y de casi 20 entrenadores más. Pero la crisis del primer equipo aterró a Vergara y al destituir a Carlos Bustos como técnico, se generaron una serie de ajustes que inició con la vuelta de Néstor de la Torre como Presidente Deportivo, y ayer tuvieron su punto final con el anuncio del retorno de Real Casillas y otros viejos conocidos.El "Güero", que había desfilado antes en varios puestos como director de fuerzas básicas, técnico del primer equipo en dos etapas, de Chivas USA, y director de desarrollo deportivo, ahora tendrá una función más profunda en el puesto de Coordinador Técnico-Táctico que será supervisar que todas las categorías juveniles y también el primer equipo tengan el mismo sistema de juego y entrenamiento.Pareciera que tras 10 meses tormentosos de constantes cambios a nivel directivo, Néstor de la Torre admite que el organigrama era un caos."Fueron diferentes proyectos y hubo muchos movimientos, el club estaba violentado por tanto cambio de gente, había inseguridad, había incertidumbre, y no es lo mismo que una persona venga a trabajar así que cuando tiene un panorama claro de lo que sucede, y lo dije claro: buscamos personas que conozcan las entrañas del club, por supuesto va la capacidad por encima de todo", dijo en conferencia de prensa.De la Torre indicó que sobre todo en el caso de Real se aclararon varios puntos por la manera en que había salido en el mes de julio y que el 1 de abril había sido destituido como técnico del primer equipo."Fue un caso especial, platiqué con el señor Real, todavía ayer (miércoles) a las 11 de la noche platicaba con él. Pero lo más importante es apelar a la institución, le expliqué de qué se trataba, y al final me dijo: "invítame al proyecto", pero ahora es como coordinador donde se enfoca lo que es futbol para estar atento a que se aprendan los conceptos tácticos y técnicos, porque no quiere ver deficiencias cuando lleguen al primer equipo y le interesó".TABLADe vuelta al redilEstos son los regresos de los principales personajes de fuerzas básicas:NOMBRE PUESTOJosé Luis Real Coordinador técnico-tácticoGuillermo Hernández Coordinador Físico- AtléticoDiego Martínez Coordinador DeportivoMariano Varela Gerente DeportivoSalcido entiende enfado

Desde la presentación de José Manuel de la Torre como técnico, y el regreso de su hermano Néstor de la Torre como Presidente Deportivo, la afición volvió a ilusionarse, ya que la dupla está asociada con el título de Liga del Torneo de Apertura 2006.Para muchos seguidores del Rebaño, la lógica le indica que los cambios se verán muy rápido, pero Carlos Salcido, quien también regresó para este torneo luego de ocho años de ausencia, solicita paciencia."Son tiempos diferentes, momentos, como quieras llamarlos, pero estamos con la idea y la fuerza para tratar de sacar esto, entiendo a la gente y su enojo, y uno mismo está así. Pero no se gana uno nada al ponerse de tal forma, hay que ser positivos, ser líder, entregarse y dar el máximo".

cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .