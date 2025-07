En Atlas todos “jalan” parejo

Atlas no cuenta con un delantero "matón", pero sí tiene gol. Por lo general, los equipos de futbol protagonistas poseen un eje de ataque capaz de sembrar terror en las defensas rivales; no obstante, los Zorros son un conjunto candidato al título distribuyendo la cuota goleadora en todas sus líneas.Los Rojinegros son la cuarta mejor ofensiva del Apertura 2014 hasta la Jornada 13 gracias a sus 17 dianas, por debajo de América (21), Tigres (19) y León (18), mismas que están bien repartidas entre siete de sus 11 habituales titulares. Defensas, mediocampistas y delanteros han tenido vínculo con las redes contrarias, han gritado gol en el Estadio Jalisco y fuera de él.Entre los anotadores de los Zorros se encuentran tres atacantes (Luis Caballero, Enrique Esqueda y Edy Brambila), dos volantes (Rodrigo Millar y Alfonso González) y dos zagueros (Edgar Castillo y Enrique Pérez).Pese a su joven edad, la calidad de "Ponchito" ya había quedado de manifiesto en torneos anteriores, pero en este presente certamen está despuntando y levantando la mano como un goleador. González es el mejor anotador del equipo con cuatro tantos, siendo así la revelación del Apertura 2014, pues su principal función es la de llevar la pelota al frente y asistir a su compañeros, no tanto la de marcar. Otro mediocampista goleador en Atlas es Rodrigo Millar, quien acumula dos anotaciones, una de ellas ante Cruz Azul y que les dio la victoria en la agonía del duelo.La dosis goleadora del Atlas de sus atacantes está equilibrada. El paraguayo Luis Caballero, Edy Brambila y Enrique Esqueda tienen tres tantos cada uno. A esta zona, Tomás Boy es a la que más le ha movido, pues aún sigue sin encontrar una delantera capaz de adjudicarse el puesto. El "Paleta" y Caballero son dos nueves naturales, mientras que Brambila juega por los costados.Cabe señalar que la productividad ofensiva de Atlas sería mejor si uno de sus referentes en ataque despertara. Entre lesiones y bajas de juego, el brasileño Maikon Leite no ha podido marcar diferencia de cara al arco rival, pues no ha anotado en el Apertura 2014, luego de que el torneo pasado fue una grata revelación logrando cuatro goles.Los laterales rojinegros, tanto el derecho como el izquierdo, ya saben lo que es marcar en este torneo, pues Edgar Castillo anotó ante Monterrey y Enrique Pérez lo hizo en el Clásico Tapatío frente a Chivas, gol que significó el triunfo del Atlas.

EL DATOAtlas, a diferencia de otros clubes, no depende tanto de un goleador como en los casos de Monterrey con Dorlan Pabón (9), Querétaro con Camilo Sanvezzo (8), León con Mauro Boselli (7), Pachuca con Ariel Nahuelpan (7) y cinco equipos más con mismo número de tantos en un sólo jugador.

