Maltrata Naranjeros a Delgadillo, caen los Charros en el último de la serie

La última vez que Juan Delgadillo había subido a la lomita fue maltratado por los Águilas de Mexicali en una mala noche que representó el debut con derrota de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico; el pitcher ganador de la Serie del Caribe regresó de nueva cuenta al centro del diamante para hacer frente a los Naranjeros de Hermosillo en el último encuentro de la serie, y una vez más fue tratado a palos por la batería rival; 8-3 terminó la pizarra con la que se evitó la barrida en el Estadio Panamericano de Atletismo, cuya asistencia fue de 11 mil 500 aficionados.Y es que iniciando el juego a Delgadillo le dieron la bienvenida las maderas de Carlos Alberto Gastelum y Sebastián Elizalde con dos volados de cerca conectados en orden al bat, minando directamente en la confianza del abridor que luego de ello se mostró nervioso, otorgando dos bases por golpe a Cole Garner en ambas ocasiones.Delgadillo terminó la noche en tres entradas dos tercios en las que recibió los dos jonrones, ocho hits, cinco carreras, otorgó cuatro boletos, dos por la vía violenta, y con el marcador abajo. Juan Navarrete, manager de los Charros, tuvo que echar mano de su bullpen con Carlos Vázquez, Adrián Ramírez y Hugo Castellanos, pero no pudieron completar la salvada.Jesús Castillo se alzó con la victoria al no recibir carreras, otorgar una base por bola, no logró ningún abanico, entró como relevo luego de que el abridor Juan Pablo Oramas lanzara durante cuatro completas y dos tercios, permitiendo las tres de los Charros, cinco boletos y la misma cantidad de imparables.Con dos victorias y un descalabro en ésta serie, y 3-2 en la temporada, los Charros este viernes arrancan de manera inmediata la segunda en casa de los Tomateros de Culiacán. Por su parte los Naranjeros registran en lo que va de la temporada tres triunfos y dos derrotas; y recibirán en casa a los Venados de Mazatlán.Box scoreEquipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H ENaranjeros 2 1 2 0 0 1 0 2 0 8 15 0Charros 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0

PG: Jesús CastilloPP: Juan Delgadillo

cc

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .