A librar primer escollo

La última vez que José Manuel de la Torre había dirigido a Chivas en un partido oficial fue la tarde de un domingo 23 de septiembre de 2007, en una derrota de 1-0 ante el Toluca en la fecha 9 del Torneo de Apertura, que paradójicamente sería su próximo equipo.Hoy, siete años y casi un mes después reaparece en ese banquillo que en los años recientes se ha convertido en una silla eléctrica.Su rival es el León, otro equipo urgido por el triunfo y obligado a vencer para defender su jerarquía de campeón.Esta noche, a las 20:05 horas, desde la banca del viejo Nou Camp del León; el "Chepo" se ubicará en su presente, pero posiblemente ha repasado sus momentos significativos con Chivas, más ahora como técnico que como jugador.No solamente recordará aquella tarde en el infierno de Toluca que significó el fin su primer ciclo con el Rebaño, sino cómo llegó a finales de 2005, para integrarse como auxiliar de Xabier Azkargorta, quien nunca logró descifrar el equipo en el que se encontraba.José Manuel daba sus primeros pasos sin saber que pronto llegaría la oportunidad, pero mientras las circunstancias se mezclaban, se convertía en asistente de Hans Westerhof, quien asumía para cumplir un segundo episodio como técnico de Chivas. La segunda parte no fue buena, y entonces el dueño Jorge Vergara, junto con Néstor de la Torre como vicepresidente decidieron darle la oportunidad para estrenarse como técnico, pese a que solo tenía un partido oficial dirigido en 2004 en una Copa Libertadores, curiosamente ante el acérrimo rival, el América, cuando Leo Beenhakker no pudo asistir al juego.El debut de José Manuel con Chivas fue en la jornada 11 del Clausura 2006, un 18 de marzo ante Cruz Azul y lo ganó para ligar una racha que los catapultó hasta las Semifinales contra Pachuca.El duelo de esta noche, en la "cabalística" jornada 13, en territorio leonés nada tiene de semejante al de ocho años atrás cuando "Chepo" debutó con una victoria que lo llenó de confianza.José Manuel se enfrentará a un estratega como Gustavo Matosas, quien tiene una personalidad parecida a la de él, intenso, pasional, que no dejan nada al azar, y viven los 90 minutos al límite.León es el bicampeón, y está herido por lo irregular que ha sido su actual campaña.Chivas llega con 10 puntos cosechados en la era de Carlos Bustos, y a partir de hoy quedan 18 puntos por disputar. De ganar la mayoría, estará en Liguilla y le servirá para tomar distancia de los últimos lugares de la tabla porcentual.En caso contrario, el panorama será más complicado.

Queda listo el once rojiblanco

La pausa en el futbol mexicano por la fecha FIFA en las que las distintas selecciones del mundo disputaron partidos amistosos, fue aprovechada por Chivas para realizar cambios de urgencia.José Manuel de la Torre trabajó intensamente durante dos semanas para estudiar, analizar, evaluar, experimentar y encontrar al cuadro con los elementos que se encuentran en mejor forma.Ayer, los jugadores se dieron cita en la cancha Fausto Prieto en las instalaciones de Verde Valle, para pulir los últimos detalles en todos los aspectos.El estratega puso énfasis en la táctica fija, ejercicios en los que dio constantes indicaciones a sus pupilos, con el único objetivo de aprovechar esas acciones a balón parado.Algunas de las novedades es que Omar Bravo y Aldo de Nigris volverán a jugar juntos luego de que en el torneo cuando los resultados ya no favorecían a Carlos Bustos, la opción fue enviar a la banca al regio para darle la oportunidad a Carlos Fierro.Otra más es que Carlos Salcido estará de medio de contención, una posición que empezó a desempeñar cuando regresó al futbol mexicano con Tigres bajo el mando de Ricardo Ferreti. La posición natural del ocotlense es la de central o lateral por izquierda, y en media cancha parece complicarse más.El miércoles, Ángel Reyna le manifestó al técnico que sentía una molestia en un tobillo por lo que decidieron darle reposo dos días, pero ayer volvió a entrenar al parejo del equipo, mientras que Jair Pereira lo hizo por separado.

cr

