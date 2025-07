Preparan estrategia para posicionar prendas mexicanas

Como una estrategia para mostrar fuerza y producir calidad, las industrias textil y del vestido se unirán en la búsqueda de que las cadenas de ropa que han acaparado los centros comerciales distribuyan como parte de su oferta prendas mexicanas.Durante el arranque del 38° Congreso de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio, comentó que es imposible obligar a una empresa a incluir un porcentaje de mercancía nacional en su oferta, sin embargo, ya preparan una estrategia."Traemos ya un política estratégica para juntar a la industria mexicana textil y del vestido con estas cadenas comerciales (…) No les podemos poner una regla, porque es una empresa, no la podemos obligar a que compre algo que no quiere. Lo que sí podemos hacer es juntar a las industrias para que ellos vean que tenemos la calidad, el diseño para poder competir”.

