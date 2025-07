“Chepo” tuvo un amargo debut

Sabíamos que no iba a ser un pardito fácil contra un equipo que estaba urgido e triunfos, pero se logró el triunfo. No tenemos que dejar ir puntos, queremos calificar a la Liguilla” -Elías Hernández, mediocampista de Tigres

El Guadalajara que dirigió José Manuel de la Torre en el periodo 2006-2007, lo caracterizaba su increíble capacidad de reacción. En aquel entonces se decía que Chivas era más peligroso cuando estaba abajo en el marcador que cuando tomaba la ventaja.Era parte de ese concepto que maneja el "Chepo" de ser intensos durante los 90 minutos de cada partido.De haber mantenido anoche dicho distintivo, la historia pudo ser otra en el regreso de José Manuel.En los primeros minutos, los Esmeraldas eran los dueños de su campo, mientras que el Rebaño aguardaba de manera muy arriesgada cediendo la iniciativa y sin generar ningún peligro.Hasta el minuto 13, Fernando Arce colocado en una especie de enganche, había pasado inadvertido. Carlos Salcido, como contención pretendió activarlo, y le tocó un balón, pero el "Gallito" Vázquez estaba más atento y se adelantó para tomar el esférico, y lo filtró a Sabah, quien mandó servicio en diagonal, para que Boselli llegara con una barrida forzosa para anticiparse a la salida de Antonio Rodríguez para definir el 1-0.Chivas seguía descontrolado, y al 21, el abanderado lo salvó del segundo tanto en una mala salida del portero que no desperdició Sabah, quien empujó al fondo.Así, con la mínima ventaja, y desconcertado por el gol anulado, León se relajó y cometió el error ante el equipo del "Chepo".Chivas dominaba pero no lo reflejaba, hasta que al 40, Néstor Vidrio, agregado al ataque probó su tiro de media distancia y fusiló a Cristian Martínez para el ansiado 1-1.Para la segunda parte, Chivas intentó administrarse para no caer en el desgaste.El Rebaño se replegaba, y León no declinaba, hasta que Elías Hernández envió servicio al área donde "Gullit" Peña ante la mirada atónita de Salcido, Vidrio, Marín, y del portero, el mediocampista remató de cabeza para el 2-1.Al percatarse León de que Chivas estaba disminuido físicamente lo obligó a perseguir el balón, y el ingreso de Ángel Reyna solo inquietó una vez a Martínez con un tiro que pasó cerca de su poste izquierdo. Los Panzas Verdes pudieron ampliar la ventaja pero los postes salvaron a Chivas.Pero la sentencia estaba escrita, y los números indican que el Rebaño está en el penúltimo lugar de la tabla general con 10 puntos.

FichaLeón vs Guadalajara 2-1Estadio Nou CampÁrbitro: Fernando GuerreroAsistencia: 24,088 aficionados

