’Chepo’ vuelve a Chivas con derrota al caer 2-1 ante León

José Manuel de la Torre no tuvo el regreso esperado con Chivas en su partido de reaparición como técnico rojiblanco. Esta noche perdió por 2-1 ante el León ante un lleno en el estadio Nou Camp, en el que al final sus aficionados corearon: "¡Chivas al descenso!", que se mezclaba con la voz de José Alfredo Jiménez y sus "Caminos de Guanajuato".El Rebaño mostró destellos en su cambio de entrenador, pero también manifestó que su condición física disminuye en el segundo tiempo y se le dificulta la posesión del balón y mucho más la recuperación, por lo cual la generación de oportunidades sigue siendo escasa.León abrió el marcador al minuto 13 por medio de un centro de Miguel Sabah a Mauro Boselli, quien cerró la pinza con una barrida que se adelantó a la llegada del portero Antonio Rodríguez.Al minuto 40, Néstor Vidrio encendió la esperanza al empatar el partido con un disparo potente desde fuera del área para marcar el 1-1 momentáneo.En el segundo tiempo, León volvió a dominar, y otra vez en un servicio al área de parte de Elías Hernández, Carlos el "Gullit" Peña remató de cabeza ante la complacencia de la defensa.La derrota no solo le resta puntos a Chivas en su aspiración por no descender, sino que con el empate de Leones Negros ante Puebla, quedó desplazado al penúltimo lugar de la tabla general al quedarse con 10 puntos, mientras que León llegó a 15 puntos y sigue pensando en la clasificación.

