Inflación en la frontera norte, en línea con la nacional: SE

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que la homologación del IVA en la frontera norte de México no ha afectado a la economía de la región, pues la inflación se mantiene en línea con la nacional.“La evidencia nos muestra que el comportamiento de la inflación a los primeros seis meses del año viene estando prácticamente alineado con la nacional; no hay un tema diferencial de comportamiento inflacionario”, afirmó.Tras su participación en Tijuana Innovadora, el funcionario federal señaló que cuando se analiza el comportamiento de los precios, no hay un impacto diferencial respecto del nacional.“Hubo compromisos específicos a través del fondo que se creó por un total de tres mil millones de pesos a lo largo de la frontera, donde dos mil 500 millones fueron para temas de desarrollo social y 500 millones para fondear temas desde el punto de vista económico”, destacó.Respecto a la Ley de Ingresos, comentó que espera que el debate se conduzca hacia la aprobación de una ley que vaya en paralelo con la realidad nacional y las necesidades que tiene el país, para seguir fortaleciendo la infraestructura nacional, la educación y el desarrollo social.Guajardo Villarreal subrayó que todas las reformas emprendidas por el gobierno federal tienen un solo común denominador: mejorar las condiciones de los emprendedores, y de las pequeñas y medianas empresas de México.Esto, precisó, para que puedan contar con un terreno de juego equilibrado y puedan eficientemente ingresar a niveles más altos de productividad e integrarse a las cadenas de valor.

