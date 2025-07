Los 42k tapatíos, un maratón maduro

Experimentado, renovado, tecnológico, profesional, festivo, internacional son algunas de las etiquetas que se cuelga a sus 30 años de edad el Maratón Internacional de Guadalajara que este domingo se correrá por las principales calles de la Zona Metropolitana con salida y meta de la presidencia municipal tapatía.

Héroes del atletismo como Margarito Alonso y Eduardo Blake, únicos jaliscienses en ganar en la categoría elite y romper el listón de meta de los 42.195 kilómetros, son parte de la fiesta atlética más importante del Estado, pero también los organizadores tienen su historia, es el caso de Marcos Esquivel Tavares, director del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara quien le ha dado un nuevo rostro a la competencia de fondo para ser considerada entre las mejores del mundo.

Su medalla conmemorativa ha dado la vuelta al orbe atlético y organizadores de otros países interesados en repetir es el esquema de hacer una serie de monumentos conmemorativos que quedarán como recuerdo especial de sus participantes.

La logística tuvo una “reingeniería” como lo indicó Esquivel Tavares, para que la última tecnología de los eventos de calidad mundial sea parte de la organización y en la que las redes sociales juegan un papel importante cuando todo mundo grita “foto para el face”.

“Aquí en México podemos competir en la organización a nivel internacional, así lo pensamos y dijimos vamos a hacer la misma tecnología y es así como en el tiempo que pisas un tapete se te va a tu face y de esa manera las personas pueden seguirte por tus redes sociales”, explicó Marcos Esquivel, al mismo tiempo que mostró los números con chip que se han sumado a una playera de competencia conmemorativa.

“El maratón es la prueba reina hacer un maratón no está fácil, requiere para la organización y para los atletas preparar proyectos, programarse, dedicar tiempo, son muchas cosas y es para toda la gente no sólo para deportistas pero no es tan recreativo aunque la gente venga a divertirse si requiere de una preparación”, indicó Marcos Esquivel, quien celebró el romper la meta de 3 mil 500 atletas inscritos y quienes agotaron los registros desde el pasado jueves y con lo que cumplieron además con su proyección comercial, que fue para la organización su propio listón de meta, “este año por el Mundial batallamos para conseguir los patrocinios, tuvimos que hacer estrategias comerciales, de desarrollo y me da mucho gusto que le apuestan su dinero a una plataforma publicitaria de venta y en especial que confíen en nosotros”.Apunte

Tome sus precauciones porque el domingo habrá cierres parciales a la circulación desde las 5:00 am hasta las 14:00 horasNumeralia

42.195 kilómetros de recorrido 3

Mil 500 participantes 20

Categorías 1

Millón 70 mil pesos en premios

cm

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .