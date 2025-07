“Si ganamos, salimos del último lugar porcentual”

Alfonso Sosa tiene ante el Puebla el desafío de salir bien librado. El triunfo le hará abandonar el sótano de la tabla porcentual. Por lo cual, en el receso ha preparado a su equipo para ofrecer hoy un partido cerebral que consistirá en jugar con el ansia de triunfo de su rival por encontrarse de local con un estadio que estará abarrotado.

Por tal motivo, el técnico de Leones tiene claro las consecuencias de un partido que representa mucho en los puntos y en el aspecto emocional.

"Si ganamos al Puebla, salimos del último lugar porcentual, pero hay que cuidar los tiempos, es decir, Puebla saldrá motivado a querer ganar, a presionarnos, eso será normal, y nosotros intentaremos salir serenos, a dominar el entorno, a tener personalidad. Ellos están de locales, manejan todas las situaciones que se vayan presentando como mejor nos convenga, pero hay que hacerles daño en sus puntos débiles.

Lo peor es que los fuéramos fortaleciendo si no sabemos qué hacer con y sin pelota, que los hagamos sentir cómodos".

Sosa reconoció su preocupación por el manejo que tiene Cuauhtémoc Blanco con los árbitros a los que constantemente presiona con reclamaciones de supuestas faltas que recibe.

"Es un jugador de mucho talento, corre menos que antes, pero sigue teniendo el toque fino, eso no se lo van a quitar, lo que me preocupa es que siga manejando al árbitro como habitualmente lo hace".

Respecto a la sentencia que podría tener de la directiva en caso de no ganar, el técnico aseguró que no quiere defraudarlos y reconoció que su trayectoria en el futbol le ha enseñado cuando un proyecto no funciona.

"Eso se ha manejado ya desde hace mucho tiempo (que este sea su último partido). Tengo 30 años en esta profesión y conozco las reglas del juego, pero afortunadamente encontramos a personas que pueden apoyar el proyecto", aseguró.Side:

El mediocampista español Marc Crosas manifestó que la Universidad de Guadalajara (UdeG) buscará hilvanar su tercer partido sin derrota en el Torneo Apertura 2014 de Liga MX, hoy.

Durante una escala en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, previo a viajar vía terrestre hacia Puebla, el mediocampista de contención señaló que sería muy importante lograrlo ante los "Camoteros".

"Venimos de ganar (1-0 a Pumas) y de empatar (1-1 contra Chiapas en la fecha 11), de sumar cuatro de los últimos seis puntos, y sería bueno hilar tres partidos en el torneo con resultados positivos", comentó el español.

cm

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .