Directiva escucha la versión de Tomás Boy

Antes de emitir una postura al respecto, en la madriguera de los Zorros escucharon a Tomás Boy. Después de que el técnico del equipo tuvo un altercado con un aficionado el pasado sábado en el partido ante Toluca, en donde el fanático acusó al “Jefe” de haberlo agredido físicamente luego de que éste lo insultó llamándolo “viejo cagón” (como el propio Boy dijo), los altos mandos quieren analizar todos los elementos.El primer paso fue que el director deportivo del Atlas, Heriberto Ramón Morales, sostuvo una reunión en una comida con el propio Boy ayer por la tarde tras el entrenamiento del primer equipo, pues el dirigente quiso escuchar la versión de su estratega sobre lo ocurrido.Una vez realizado esto, el tema llegará este lunes con el presidente de futbol de Grupo Salinas, Álvaro Dávila, quien platicará con el director deportivo luego de que éste ya charló con el propio Boy el día de ayer.Ante esto, las altas esferas rojinegras analizarán la situación y podrían tomar decisiones al respecto, las cuales pudieran ser la de respaldar a su timonel tras la agresión verbal del aficionado, ó, en su defecto, alguna sanción interna por haber respondido de manera violenta a las provocaciones de dicha persona. No se descarta que el asunto llegue directamente al dueño del Atlas, Ricardo Salinas Pliego.Además, otro punto a esperar es la postura de la Liga MX en relación a una posible sanción a Boy, ya que a pesar de que el altercado se dio en la Zona VIP del Estadio Jalisco porque el timonel estaba suspendido para dicho encuentro por una expulsión proveniente del Clásico Tapatío, no deja de ser un personaje público vinculado con el futbol mexicano.Aficionado denunció a Boy

El altercado entre Tomás Boy y el aficionado que responde al nombre de Luis Carlos Velázquez ya llegó hasta la Fiscalía General del Estado de Jalisco, pues éste último denunció al entrenador del Atlas por lesiones tras ser agredido dentro del Estadio Jalisco, tal y como se pudo confirmar.El fanático admitió haberle gritado “Qué cagón eres”, situación que derivó en la molestia del técnico de los Zorros. Al término del partido entre Atlas y Toluca, este aficionado levantó la denuncia en la agencia móvil del Ministerio Público ubicada afuera del inmueble futbolero.“Solamente venía Tomás Boy y al pasar cerca de mí, le grité “qué cagón eres”, porque no me gusta su forma en la que plantea los partidos y cómo regala los partidos, y él como fiera se me vino y me dio un puñetazo que me desconcertó, lo detuvieron, me quería tirar más puñetazos, pero ya no lo dejaron", relató Velázquez la noche del sábado a una televisora local (Televisa).

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .