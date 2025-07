Gana mexicana el Maratón de Guadalajara

Dulce María fue superior en los 42 kilómetros al imponerse a Dorcas; en la rama varonil Kenia hizo el 1-2

Pareciera como si el Maratón Internacional de Guadalajara hubiera estando esperando para ver como campeona a Dulce María Rodríguez de la Cruz, pues tuvieron que pasar cuatro años para que la fondista de Tlaxcala compitiera de nueva cuenta en un maratón y tuvieron que pasar cuatro años para que una mexicana ganara en Guadalajara, este domingo se rompieron ambas marcas con su victoria en suelo tapatío.Dulce María logró arrebatarle a la legión keniata la plaza de honor del maratón tapatío que llegó a su edición número 30, encabezando el 1-3 del podio para México; mientras que en la rama varonil la supremacía extranjera se hizo presente con la victoria de Hillary Kimaiyo.La de Tlaxcala realizó una buena carrera a pesar de asegurar que aún no se encuentra en ritmo, confesó que debido a problemas extradeportivos tuvo que retirarse de las pistas durante cuatro años, pero la decisión de regresar a ellas fue tomada en el 2013, fecha en la que comenzó a preparase nuevamente para estar presente en Guadalajara, pues la competencia sería clasificatorio para Juegos Panamericanos Toronto 2015, misma que no consiguió.“Me hace falta más trabajo, gané, pero a final de cuentas soy la mejor mexicana, creo que el trabajo que se ha hecho ha estado bastante bien, y (el ganar) es más prematuro, comencé hace un año y no esperaba cosechar (triunfos) tan pronto; mi estrategia era correr a mi ritmo y conservarlo, sin embargo no se pudo, tengo que seguir trabajando”, mencionó la ganadora del maratón tapatío.Para adjudicarse la máxima prueba Rodríguez de la Cruz realizó una marca oficial de 2 horas 42.16 minutos al cruzar la meta ubicada en el centro histórico tapatío, donde la recibieron entre aplausos y porras; a ella le siguió Kongogo Dorcas con tiempo de 2 horas 47.42 minutos; mientras que el tercer puesto fue para otra mexicana, Liliana Cruz, con 2 horas 48.44 minutos para lograr en el podio el 1-3.En la rama varonil Kenia logró el 1-2 con Hillary Kimaiyo al frente de la carrera, la cual dominó de principio a fin sin problema o presión alguna; paró el cronometro con tiempo de 2 horas 20.51 minutos para el primer sitio, Christopher Kipyego lo hizo en 2 horas 23.35 minutos para el segundo; mientras el mexicano Pedro Espinoza fue tercero al llegar en 2 horas 24.23 minutos.Aunque existía la posibilidad de clasificarse a Juegos Panamericanos Toronto 2015 ningún mexicano consiguió las marcas establecidas para lograr el boleto que exigía la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.

Resultados varonil1° Hillary Kipchirchir Kimaiyo / 02:20:512° Christopher Kipyego Chipsiya / 02:23:353° Pedro Espinosa Pérez / 02:24:23

Resultados femenil1° Dulce M. Rodríguez De La Cruz / 02:42:162° Kangogo Dorcas Jeruto / 02:47:423° Liliana Cruz Valdez / 02:48:44

