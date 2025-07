Invierte Herradura 4 mdp en Amatitán

Desde el 2009 Tequila Casa Herradura ha invertido alrededor de 30 millones de pesos en adecuar sus instalaciones para lograr un mayor atractivo turístico y fortalecer la Ruta del tequila y el Tequila Express; entre sus últimas adecuaciones está una recepción que están por abrir en la planta de Amatitán, y en la cual se invirtieron 4 millones 500 mil pesos, reveló Randy McCann, director general de Casa Herradura.

En entrevista para La Crónica de Hoy Jalisco, el directivo tequilero dijo que las inversiones realizadas, les permitirá crecer un par de dígitos su participación en el mercado del tequila Súper Premium, el único sector que ha registrado crecimiento en los últimos años en el país.

“Hemos invertido en una estación de tren donde llega el Tequila Express, esa y otras inversiones hacen que hablemos de ese año hasta ahora de una inversión de cera de 30 millones de pesos; trabajamos con el Tequila Express desde hace más de una década, y este atractivo sigue creciendo aun con la crisis y sigue creciendo nuestra oferta turística. Estamos por abrir una área para recibir a todos los que llegan a nuestra planta en el Tequila Express, recibimos casi 50 mil turistas al año, ahí podrán estacionarse los autobuses, podrán sentarse, esperar, ir a una tienda comprar algún tequila o descansar, es una nueva para que tenemos en el recorrido de nuestra planta”, explicó McCann.

Dijo que actualmente son sus marcas las que acaparan el 42 por ciento de las ventas de dicho sector tequilero. “El mercado Súper Premium representa el 6 por ciento del mercado del tequila, es decir unas 400 mil cajas, nosotros tenemos una buena participación de casi el 42 por ciento de este mercado y lo que queremos es ampliar, porque este mercado es el que más rápido crece actualmente”, agregó.

MacCann, reconoció que el mercado nacional se ha paralizado en cuanto al consumo del tequila, es decir no está creciendo el consumo, sin embargó el sector Súper Premium, el de los tequilas finos, si está registrando un crecimiento significativo, por lo que es un nicho de oportunidad.“Estamos viendo una oportunidad en el mercado súper Premium donde se ha colocado el segmento de crecimiento de la industria tequilera y por ende seguimos invirtiendo en este segmento; durante estos últimos años está creciendo un 13 por ciento y queremos captar parte de este crecimiento con este portafolio, donde el consumidor está buscando este tipo de productos”.Para lograr crecer su mercado súper Premium, Casa Herradura sigue innovando y ha lanzado el mercado su nuevo tequila: “Herradura Ultra, es nuestra nueva innovación, es un producto ultra suave que entra en nuestro portafolio como parte de la familia herradura, estamos apostándole al segmento súper Premium, es una mezcla de extra añejos y añejos, es cristalino y va dirigido a un consumidor que está buscando algo suave para el paladar, con aroma de maderas, de vainilla y agave”, detalló Director General de la empresa.Además de crecer su portafolio de producto, casa Herradura busca ganar más consumidores nacionales y revertir con esto un poco del efecto de la Reforma Fiscal que el año pasado le impacto de manera negativa y no lograron alcanzar sus metas de crecimiento.“Como empresa las nuevas leyes fiscales han impactado, a todos nos impactó la baja en consumo que se refleja en las tiendas de autoservicio y las licorerías tradicionales. Yo diría que el año pasado fue un año difícil, en términos reales nos mantuvimos pero no llegamos a nuestras expectativas”, dijo sin dar cifras exactas por ser política de la empresa.Casa Herradura es una que vende el 80 por ciento de su producción México, y el resto se exporta pues tienen presencia 135 países; “este año vamos con crecimiento positivos y en dobles dígitos”, dijo.Aclaró que hay otras tequileras invirtiendo en más atractivos y hoteles en la zona agavera, lo que en lugar de ser una competencia, es parte de consolidar el atractivo de la zona. “Bienvenida toda inversión en la Ruta del Tequila porque creo que atrae y hace crecer el prestigio de la zona y beneficia a todos los tequileros en cuestión de reconocimiento a nivel mundial, porque cada visita a Amatitán o Tequila trae beneficios para todos”, concluyó.

