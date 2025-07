Potros indomables, suman quinta victoria consecutiva

Andrew Luck y los Potros siguen en plan ascendente luego de blanquear a los Bengalíes, 27-0, para afianzarse en la punta del Sur de la Americana; con esta victoria ganan su quinto partido de manera consecutiva con una extraordinaria actuación de la defensiva y un buen ataque organizado por el joven Luck; Indianápolis lucen como un contendiente serio y peligroso para esta temporada.Los Potros llegan a la marca de cinco ganados contra dos derrotas, ambos descalabros fueron en el inicio de la temporada contra los Broncos y las Águilas, si bien no sacaron el resultado la actuación del equipo no fue menor y cayeron con un puntaje que no rebasó los tres puntos en cada juego.El entrenador en jefe del equipo, Chuck Pagano, supo ajustar las tuercas en la defensiva y como muestra quedó registrada la actuación contra Cincinnati, a quienes prácticamente no permitieron hacer nada en el juego; Andy Dalton, quaterback de Bengalíes, terminó con la pobre marca de 126 yardas completando apenas 18 de 38 intentos de pase, consiguiendo sólo 8 primeras oportunidades en todo el juego.Por su parte Andrew Luck consiguió un total de 344 yardas para dos anotaciones, la primera de ellas llegó en el tercer periodo con un pase corto a D. Allen que recorrió 32 yardas para llegar a diagonales; y la segunda llegó mediante un desafío de Pagano al considerar que su corredor, Bradshaw, había cruzado el plano imaginario antes de hacer down al ser tacleado luego de recibir el pase de Luck; en un principio los jueces no dieron como buena la anotación, pero tras la revisión cambiaron la decisión que se había tomado.Los Potros terminaron con 506 yardas al ataque, 27 puntos, y la moral muy elevada al sumar su quinto triunfo al hilo, en su siguiente duelo tendrán que visitar el Heinz Stadium, casa de los Acereros de Pittsburgh.Por su parte los Bengalíes recibirán a los Cuervos de Baltimore, duelo de suma importancia pues ambos pelean el liderato del Norte en la Americana, Cincinnati mantiene récord de tres ganados, dos derrotas y un empate.

