Suma Pumas 6 meses sin ganar en CU

Pumas de la UNAM ve cómo se aleja la posibilidad de calificar a la Liguilla sobre todo en casa luego de empatar 1-1 con Pachuca, en partido que cerró la fecha 13 del Torneo Apertura 2014 de la Liga MX disputado en el Estadio Olímpico Universitario.El conjunto visitante se había puesto arriba en el marcador con el tanto del argentino Ariel Nahuelpan en el minuto 52, mientras que el cuadro universitario logró la igualada por conducto de Ismael Sosa en el 62.El empate le impide al conjunto universitario meterse a zona de calificación, pues el punto conseguido le permite llegar a 16, mientras que la escuadra hidalguense arribó a 20 y se mantiene en zona prometida.Aunque tenía la necesidad de ganar este encuentro en casa para poder meterse a zona de calificación, el conjunto auriazul se mostró un tanto precavido, cuidándose de no ser sorprendido por la velocidad del rival, pero aún así inició el encuentro con una buena propuesta.Sin embargo, el visitante también se plantó bien en la cancha y le impidió al local hacer su futbol, por lo que el encuentro decayó en el primer tiempo y las ocasiones de gol fueron escasas en ambas porterías.Para la segunda parte, el conjunto dirigido por Guillermo Vázquez salió con la misma intención del primer tiempo y estuvo encima de la meta defendida por Óscar Pérez, con la intención de irse arriba en el marcador, aunque sin éxito.Así tuvo dos claras oportunidades de gol que desaprovechó, por lo que Tuzos se puso adelante del marcador en el minuto 52 con la anotación de Nahuelpán, lo que le complicó el panorama al conjunto local.Pero Pumas no se quedó con los brazos cruzados y sabiendo que ese resultado lo alejaba aún más de la posibilidad de liguilla se fue al frente y en el minuto 62 logró el salto de la igualada por conducto del también argentino Ismael Sosa, lo que le dio empuje a su escuadra para ir en busca de los tres puntos.Entonces, el encuentro se convirtió en un constante ir y venir de ambos equipos, los cuales tuvieron su oportunidad de conseguir el triunfo, sin embargo no estuvieron acertados al momento de la definición y se fueron con la igualada.Regular el trabajo del silbante Arturo Ramos, quien amonestó a Eduardo Herrera, Marco Palacios, Darío Verón y Josécarlos Van Rankin, mientras que por Tuzos mostró cartón preventivo solamente a Jorge Hernández.UNAM: Alfredo Saldívar, Luis Fuentes, Marco Palacios, Darío Verón, Josécarlos Van Rankin, Javier Cortés (Daniel Ludueña 87), Martin Romagnoli (Diego Lagos 70), David Cabrera, Ismael Sosa, (Alfonso Nieto 90), Dante López, Eduardo Herrera.DT. Guillermo VázquezPachuca: Óscar Pérez, Walter Ayovi, Aquivaldo Mosquera, Erick Gutiérrez, Hugo Rodríguez, Rodrigo Salinas, Jorge Hernández, Diego Buonanotte (Dieter Villalpando 60), Hirving Lozano, Ariel Nahuelpán (Matías Alustiza 86), Jürgen Damm Rascón, (Avilés Hurtado 70).DT. Enrique Meza.

