Suspende Profeco 17 ferreterías de la ZMG

La delegada en Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Gabriela Vázquez Flores, informó hoy que suspendió 17 ferreterías, refaccionarias y establecimientos de reparación de electrodomésticos.Indicó que en la aplicación del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia revisaron 55 establecimientos en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde además inmovilizaron 11 mil 593 piezas, como vasos de licuadora, accesorios para baño, herramientas y parrillas eléctricas.Señaló que se incumplieron las normas de seguridad NOM-050-SCFI-2004 y la NOM-024-SCFI-2013 por falta de información comercial en las mercancías, por no contar con instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.Detalló que las irregularidades que se encontraron en la verificación fueron no exhibir precios, no contar con contrato de adhesión registrado ante Profeco para la prestación del servicio de reparación de electrodomésticos y no exhibir montos totales a pagar.Puntualizó que los proveedores del servicio tendrán 10 días hábiles para subsanar dichas irregularidades.

dn

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .