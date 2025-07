Tiene “Chepo” mucho por trabajar en Chivas

La primera prueba rojiblanca de José Manuel de la Torre no fue bien librada tras caer 2-1 ante León. De nueva cuenta, el “Chepo” apareció en el banquillo de las Chivas, y tras el cotejo del pasado sábado, encontró detalles importantes para corregir en su escuadra de cara a lo que resta en el Apertura 2014.“Siempre hay cosas por trabajar, ganes o pierdas, la cuestión es que tenemos que hacer un análisis muy claro de los detalles en los cuales no nos vimos bien y también los que hicimos bien para reforzarlos", dijo.El estratega del Rebaño explicó algunas falencias que mostró su escuadra al momento de defender, mismas que provocaron las anotaciones del conjunto esmeralda con las que finalmente terminaron perdiendo el encuentro.“Algo de lo que no me gustó mucho fue en las pelotas divididas, siento que pudimos hacer algo más, y que eso nos generó jugadas peligrosas en contra, además de algunas que nos costaron los goles por supuesto. Hubo cosas muy buenas del equipo y muy rescatables, otras que no me gustaron, y por supuesto lo que nos gusta es sacar puntos, que es lo que necesitamos."El equipo tuvo llegada a gol, por supuesto también tuvimos llegadas que los metieron en aprietos, tenemos que corregir los detalles y no dejarlos pasar porque eso nos costó sobre todo el primer gol, y en el segundo un par de rebotes, cosas que tenemos muy claro que no podemos dejar pasar”, añadió.José Manuel de la Torre sabe que el futbol no es de merecimientos, así que aceptó la derrota en su debut como técnico del Guadalajara."Los resultados siempre son consecuencia de lo que pasa dentro de un partido y esto no es de merecer, es de hacer, y si así quedó el partido no hay nada más que hacer", finalizó.Sin descanso

Apenas terminó el cotejo ante León, cuando Chivas ya tiene que pensar en la fuerte actividad que tendrá esta semana, por ello entrenaron el día de ayer en sus instalaciones de Verde Valle. Mañana martes, el conjunto rojiblanco visitará a Santos Laguna en el marco de los Cuartos de Final de la Copa MX, instancia que el Rebaño jugará por primera vez desde la instauración del torneo bajo el actual formato.Y una vez olvidado el certamen copero, los esfuerzos estarán canalizados a su partido del próximo domingo en el Estadio Omnilife ante Xolos de Tijuana en la Jornada 14 del Apertura 2014.

