Valora Sosa el punto ante Puebla

No era la cosecha que esperaban sacar de Puebla, pero al menos los mantiene al margen de uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia. El técnico Alfonso Sosa rescató el empate de la UdeG ante La Franja, pues evitaron que los poblanos se les alejaran más en la Tabla de Cocientes."Es un punto importante por el hecho de sumar, nos deja igual en la situación con Puebla con este torneo por delante. Quisiéramos haber ganado, por supuesto, pero las circunstancias nos permitieron al menos empatar el partido.“Queríamos sumar de a tres para la tabla porcentual, aunque el sumar nos permite seguir fortaleciéndonos como equipo, insisto, queríamos alejaros en la porcentual, no se pudo, pero siempre es valioso el punto, sobre todo por la situación en la que estamos nosotros", dijo.La igualada ante los camoteros fue el tercer partido consecutivo en liga en el que los Leones Negros no conocen la derrota."Hemos ido de menos a más, vamos encontrando una dinámica en la cual el equipo muestra mayor solidez, además, hemos encontrado los resultados. Creo que los muchachos han entendido que los partidos se tienen que jugar con mucha intensidad y concentración", comentó el DT.Por último, Sosa también fue autocrítico y aceptó que su equipo no lleva a estas alturas el puntaje planeado a principio de la temporada."Estamos muy por debajo de esa cifra, pero al menos en los cuatro partidos que restan debemos sumar la mayor cantidad para acercarnos a esa cifra que teníamos en el principio", externó.

