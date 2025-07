Aficionado y Tomás Boy fuman la pipa de la paz

La novela entre Tomás Boy y Luis Carlos Velázquez terminó. Ambos involucrados en el pleito suscitado en los Palcos VIP del Estadio Jalisco se reunieron para darse la mano y zanjar el tema.El encuentro entre los dos se dio ayer lunes cerca de las 14:00 horas en las instalaciones del Club Atlas Colomos a petición del aficionado del Atlas, quien buscó a la directiva para acercarse a Boy, pues sabe que el haberle dicho al “Jefe, eres un cagón” tras la derrota ante Toluca no fue lo correcto.“Quizá no es la mejor manera, pero los aficionados no tenemos otro lugar donde expresarnos, más que ahí (en el estadio). Ni una majadería es justificable, no es correcto, es una falta de educación. Ustedes están en los estadios y saben que se gritan cosas peores, pero no me estoy justificando”, explicó Velázquez.Según se pudo investigar, en la reunión, la cual fue grabada sólo para que quedara constatada, estuvieron presentes además de Tomás y del señor Velázquez, el director deportivo de los Rojinegros, Heriberto Ramón Morales, el director jurídico del club, Héctor Lara y el director operativo, Gabriel Saucedo.En dicha plática, tanto Boy, como el aficionado, charlaron para limar asperezas, y una vez aclarado el asunto, el entrenador de los Zorros le ofreció una disculpa por haberlo golpeado ante la provocación verbal, lo que derivó en que también Luis Carlos reconociera su error y con ello también la disculpa por parte del individuo que originó el problema.“Yo no quiero sacar provecho de Tomás Boy porque es una figura pública ni mucho menos, no me interesa eso. No quiero perjudicarlo en su trabajo, entiendo que fue una calentura del partido, tenemos años yendo al estadio, no somos violentos”, añadió.Ya que entre ambos personajes quedó resuelto el problema, Velázquez le informó a los presentes, entre ellos el “Jefe”, que en cuanto se confirme que el puñetazo no tuvo consecuencias físicas de consideración, retirará la denuncia que interpuso tras el altercado en el Coloso de la Calzada Independencia. Esta acusación quedará disuelta la próxima semana.“Las lesiones no ameritan la gran cosa, fue la calentura del partido. Quería pedir una disculpa como aficionado, no me quiero sentir víctima, no es una conducta a seguir”.Así, todo quedó en buenos términos, por lo que el aficionado seguirá apoyando al Atlas tras aprender de su error, mientras que Tomás Boy ahora tendrá que asumir las sanciones internas que el club le otorgue, además de lo que la Liga MX determine.

