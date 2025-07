Descalabro ante Toluca dejó mucho aprendizaje

Dicen que a veces de las derrotas se aprende, frase de que la hizo uso el mediocampista del Atlas, Juan Carlos Medina. Para el jugador rojinegro, el hecho de haber perdido 0-2 ante Toluca el pasado sábado dejó enseñanza en el cuadro de Colomos de cara a lo que resta del torneo.“Una derrota que a nadie le gusta, creo que no hay mucho qué decir, partido muy complicado, llega en buen momento, para el cierre del torneo hay que trabajar en muchas cosas, haciéndolo fuerte para lo que viene. Todo es aprendizaje, cuando hemos ganado no hay que echar las campanas al vuelo, hay que trabajar y mejorar, nos quedamos tristes, no nos gusta perder en nuestra casa”, dijo.El “Negro” consideró que es importante que Atlas sepa el nivel de los adversarios con los que posiblemente se enfrentarán en la Liguilla, toda vez que ante dos de ellos, (Toluca y Monterrey), ya perdieron en la Fase Regular.“Nos tenemos que dar cuenta que con este tipo de rivales si queremos estar en la Liguilla primero hay que conseguirlo como lo hemos dicho, no hay nada hecho, si queremos aspirar sí te vas a encontrar este tipo de rivales, hay que trabajarlo y aprender de estos momentos”, comentó.Los Zorros vivieron una noche difícil en el Estadio Jalisco ante unos Diablos Rojos que le jugaron de buena manera al Atlas.“Fue un partido muy complicado, ellos se pararon muy bien, nosotros tratamos de penetrar, el equipo arriesgó, al final nos vamos con una derrota que no nos gusta para nada”, finalizó Medina.

