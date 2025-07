Mereció lo que le pasó porque me insultó: Boy

El técnico del Atlas, Tomás Boy, habló sobre el incidente que tuvo con un aficionado el pasado sábado en el Estadio Jalisco, en el cual respondió con un puñetazo luego de que este seguidor de nombre Luis Carlos Velázquez lo insultó previamente diciéndole “eres un cagón”."Si me insulta va a tener una respuesta, uno está caliente, uno está trabajando. Fui agredido por una persona en la tribuna, mereció lo que le pasó porque me insultó. Además fue ya cuando había terminado el partido, el tipo me enfrentó ahí, le dan demasiada importancia a algo que no tiene. El aficionado tiene derecho a decirme lo que quiere, pero yo estaba en la tribuna y ahí estamos iguales", dijo el DT para el programa Súper Estadio.Este lunes, el “Jefe” llegó a temprana hora las instalaciones de Colomos para dirigir el primer entrenamiento de la semana. De momento el club no ha emitido una postura sobre el caso, pero según se pudo investigar, el tema se manejará de manera interna con el propio Boy y con el aficionado involucrado.Además, la Liga MX aún no se pronuncia al respecto, ya que están analizando el caso, pues pudiera dictarse una sanción económica y/o suspensión de partidos para el timonel rojinegro, pues así lo contempla el Artículo 33 del reglamento de la Comisión Disciplinaria.No quiero sacar provecho de Boy: aficionado

Por su parte, Luis Carlos Velázquez, quien interpuso una demanda tras ser golpeado por el entrenador del Atlas, aseguró que no pretende sacar ningún beneficio de este acontecimiento.“En una denuncia con una gente (sic) que no conocen es más difícil que pueda hacerse justicia, aquí nada más como ciudadano, que Tomás Boy responda por sus hechos, no estoy pidiendo nada más, no quiero sacar provecho de Tomás Boy porque es una figura pública ni mucho menos. Hay quien menciona que quiero dinero en esto, no es cierto”, comentó para Radiorama.Este seguidor de los Zorros manifestó que contactará a la directiva de los Rojinegros para ofrecerles una disculpa, y en caso de que no existan daños mayores por la agresión física de Boy, retirará la denuncia.

