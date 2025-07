Mundial de Qatar tiene que ser en noviembre y diciembre de 2022: Blatter

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, aseguró hoy que el Mundial de Fútbol de Qatar no puede jugarse en verano, debido a las altas temperaturas que registra el país, y abogó por que se dispute entre noviembre y diciembre de 2022."No se puede jugar en verano. Podemos bajar la temperatura en los estadios, pero no podemos poner todo el país bajo techo... Hay que buscar una solución", declaró el patrón del fútbol mundial en una entrevista concedida a la emisora "France Info"."La fecha que conviene es a finales de año. Porque si jugamos a inicios de 2022 llegamos a los Juegos Olímpicos de Invierno", agregó.Blatter se decantó por los meses de noviembre y diciembre de 2022, la que considera "la mejor solución" dentro de las complicaciones que entraña mover las fechas habituales del Mundial."Se trabaja sobre el calendario internacional. Al principio era posible. Ahora es un poco más difícil. Pero el Mundial es tan importante...", concluyó el presidente de la FIFA.El pasado septiembre, el grupo de trabajo de la FIFA creado para diseñar el calendario internacional 2018-2024 ya estudió la posibilidad de que el Mundial de Qatar 2022 no se disputase en el periodo habitual entre junio y julio y que se jugase en enero/febrero o noviembre/diciembre.El grupo de trabajo volverá a reunirse el próximo noviembre para que sus integrantes aporten más información sobre cómo afectaría un cambio de fechas en sus respectivos sectores y posteriormente celebrará otra reunión en febrero de 2015.

