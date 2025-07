Nestor Vidrio prefiere cambiar su gol por la victoria

La frustración fue la sensación con la que Néstor Vidrio abandonó el estadio de León tras la derrota de su escuadra. Esto tiene una explicación, pues fue una noche agridulce para el zaguero rojiblanco, quien marcó un golazo en el primer tiempo, pero que no fue suficiente para que los tapatíos lograran sumar puntos en su visita a suelo guanajuatense.“Siempre es bonito anotar, en este caso se lo dedico a mi familia, que es la que me apoya todo el tiempo, claro que me hubiera gustado que el equipo hubiera ganado, prefiero los tres puntos, estoy con mis compañeros, sé cómo nos esforzamos todos y éste resultado pues nos pega", dijo.Pero el futbol le pone al Guadalajara una nueva oportunidad de reivindicarse ante su afición esta semana cuando visiten a Santos en la Copa MX y luego reciban a Tijuana en la Liga MX."Nos faltó mayor posesión de la pelota, llegada y contundencia, tenemos por delante una semana para que tengamos otro partido, otra revancha, sabemos que no podemos dejar ir más puntos, tenemos que centrarnos en revertir esta situación", comentó.El defensor habló de lo que su nuevo técnico, José Manuel de la Torre les pidió que hicieran dentro del terreno de juego."La intensidad y exigencia que él nos pide, tuvimos 60 o 70 minutos de buen ritmo, pero después nos caímos, las circunstancias del partido dieron para que León tuviera más tiempo el balón y nos quitara el protagonismo que quisimos tener", finalizó Vidrio.La anotación del pasado sábado por parte de Néstor Vidrio fue la segunda en su cuenta personal en lo que va del torneo de liga, luego de que en la Jornada 3 abrió el marcador ante los Leones Negros de la UdeG.

