Vende Apple de julio a septiembre 38.3 millones de iPhones

La buena acogida que los nuevos modelos de iPhone, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, tuvieron tras su lanzamiento en septiembre dispararon en su último trimestre fiscal los beneficios de Apple, que alcanzaron los 39 mil 510 millones de dólares en todo el ejercicio, un 6.7 % más que el anterior.La compañía con sede en Cupertino (California, EE.UU.) aseguró hoy haber vendido entre julio y septiembre de este año 39.3 millones de iPhones, de los que más de diez millones son iPhone 6.La buena salud de los teléfonos de Apple permitió a la compañía sortear el efecto negativo del descenso en las ventas de su segundo producto estrella, las tabletas iPad, que se desplomaron un 14% respecto al mismo trimestre del año pasado.Apple ganó el pasado trimestre 8 mil 470 millones de dólares, lo que supone un 13% más que en el mismo período del año anterior; a la vez que ingresó 42 mil 123 millones, un 12% más que hace un año, cuando consiguió ventas por valor de 37 mil 472 millones de dólares.Sólo durante el primer fin de semana posterior al lanzamiento del iPhone 6 al mercado, la empresa de la manzana mordida vendió más de 10 millones de sus nuevos teléfonos, dejando muy atrás los cinco millones de ejemplares vendidos durante los primeros días de la salida al mercado del iPhone 5, en 2012.El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, con pantallas de 4.7 y 5.5 pulgadas, respectivamente, son los más grandes fabricados por la compañía hasta la fecha y su precio en Estados Unidos va de los 199 a los 499 dólares."Nuestro año fiscal 2014 fue de récord, incluyendo el mayor lanzamiento de la historia de iPhone con el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus", se felicitó en un comunicado el consejero delegado de Apple, Tim Cook."Nos dirigimos hacia el período navideño con la mejor oferta de productos, con innovaciones increíbles en nuestros nuevos iPhones, iPads y Macs, así como con los nuevos sistemas operativos iOS 8 y OS X Yosemite. También estamos muy ilusionados con el Apple Watch y con otros grandes productos y servicios que tenemos en la cartera para 2015", concluyó.En el conjunto del ejercicio fiscal 2014, Apple logró 39 mil 510 millones de dólares en beneficios, un 6.7 % más que los 37 mil 037 millones ganados en el año fiscal 2013.Además, la empresa de la manzana mordida ingresó en 2014 un total de 182 mil 795 millones de dólares, frente a los 170 mil 910 millones ingresados el año pasado.El buen momento del iPhone contrasta con el desplome en las ventas de iPads, de los que Apple vendió entre julio y septiembre 12.3 millones, un 14 % menos que en el último trimestre de 2013.Para tratar de frenar la continuada caída de ventas del que, pese a todo, sigue siendo su segundo producto estrella, Apple presentó la semana pasada un nuevo modelo de iPad, el iPad Air 2.Se trata de una tableta que, con un grosor de tan sólo 6.1 milímetros, es un 18 % más fina que su predecesora, el iPad Air, a la vez que integra una capa en la pantalla que reduce los reflejos en un 56 %, un microprocesador A8X que mejora en un 40 % su rapidez y una potencia gráfica que multiplica por 180 la del modelo original.Los buenos resultados cosechados por Apple convencieron a los inversores y sus acciones se apreciaban un 1.54 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de la sesión en los parqués neoyorquinos, hasta situarse en los 101.18 dólares por título.

