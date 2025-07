Acusa Croc que se ha esclavizado al trabajador

Al trabajador y a su productividad se le han esclavizado en una moderna versión. Al ser humano denominado trabajador se le ha convertido en un guiñapo o una simple cosa que se pone, se quita y se desecha, señaló el líder de la Federación Revolucionaria de Obreros y campesinos (Croc) Antonio Álvarez Esparza, durante su participación al presentar la exposición de motivos en la inauguración del Foro Guadalajara 2014.Se trata de un encuentro internacional, donde se discuten temas sobre el sindicalismo y bases para un nuevo orden internacional más justo que pueda generar una nueva política; una política como forma superior de caridad, y al que asisten investigadores, catedráticos y estudiosos procedentes de países como Brasil, Italia, Alemania, Rusia, Argentina y México.Álvarez Esparza, destacó la necesidad de restablecer el equilibrio entre todos los factores de producción, para luego insistir en que el Neoliberalismo ha transformado y no para bien del trabajador, la economía, la vida laboral, la vida laboral las leyes “protectivas” del trabajo y la misma vida social.“México fue obligado a emprender reformas estructurales que por motivos políticos que fueron dándose en partes a partir de las recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo MonetarioInternacional, provocando además la política de préstamos y deuda pública con lo cual se endeudó más el país forzando a la privatización y venta de empresas paraestatales”, advirtió.Dijo que al igual que el TLC, el GATT no ha dado los resultados que se esperaban. “Nos sometimos inocentemente a las irrestrictas reglas del juego Neoliberal y por ello ahora nos encontramos con las problemáticas económicas y sociales que todos padecemos”.“El gobierno no nada más debe ser promotor de empleos donando terrenos, otorgando subsidios e infraestructura o brindando salvaguardas al inversor sin la garantía real de que se generen empleos bien remunerados o de calidad. También se quejó de la desaparición de las garantías jurídicas constitucionales a favor del trabajador, resultando favorecido de esta manera el empleador”, puntualizó el líder sindical.

