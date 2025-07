Baja física, un punto negro en el Rebaño

En Chivas, hay un denominador común desde hace tiempo para explicar parte de su crisis: baja condición física. Cada cuerpo técnico que arriba al equipo, tras los primeros entrenamientos y el primer partido disputado arrojan el diagnóstico de que encuentran deficiencias en el trabajo de sus antecesores.Luego de jugarse el Clásico Tapatío ante el Atlas, el pasado 5 de octubre que fue el primero sin Carlos Bustos como técnico y con Ramón Morales de interino; el recién nombrado Presidente Deportivo, Néstor de la Torre señaló su extrañeza al percatarse cómo flaquearon en la cancha el grupo de jugadores que habían participado en el encuentro ante los rojinegros."Lo que sí creo es que el equipo se nos cae físicamente y esa presión que estaba ejerciendo la soltó un poco. Es difícil opinar, ya llegará el cuerpo técnico para analizar las cargas de trabajo".Un problema añejo

La situación no es nueva como tampoco la crisis futbolística. En el Clausura 2009, Chivas contó con tres técnicos (Efraín Flores, Omar Arellano, y Francisco Ramírez), y el tercero, incluyó al uruguayo Ariel González en su equipo de trabajo, quien había destacado en selección nacional con Miguel Mejía Barón, Bora Milutinovic, Manuel Lapuente, y Hugo Sánchez; además de permanecer varios años con Pumas.A González siempre se le criticó por realizar ejercicios en los que se brincaba en exceso lo que supuestamente repercutía en lesiones abdominales y de la ingle.Al concluir el Clausura fue despedido, y el dueño Jorge Vergara dio su explicación el 9 de junio de 2009."Hubo una decisión equivocada de parte de él de ponerse a trabajar como si fuera pretemporada y se demostró, si algo no tiene Chivas es lesionados por exceso de entrenamiento, y esta vez los tuvimos; además el equipo en los últimos 20 minutos (de juego) ya no tenía vapor para jugar”.Para el inicio del Clausura 2012, luego de tres derrotas al hilo, Fernando Quirarte renunció, pero Vergara no guardó silencio y cuestionó la lentitud con la que jugaba el equipo."Lo que hizo Quirarte con Chivas es como que le dimos un Ferrarri y lo convirtió en Volskwagen".Para el Apertura 2012, fue contratado John van’t Schip como parte del proyecto holandés de Johan Cruyff, y como preparador físico estuvo su compatriota Rob Meppelink, en un periodo en el que se registraron nueve jugadores lesionados por molestias musculares por sobrecarga de trabajo, sin contar los lastimados de articulaciones que sumaron 20 en total.El 3 de enero de 2013, se anunció el despido de Van’t Schip y toda su legión holandesa.Su sustituto, Benjamín Galindo, daría su versión el 12 de febrero de 2013 del Torneo de Clausura sobre la condición física del plantel."No quiero hablar del técnico pasado. Yo encontré un equipo que no va de acorde a lo que tenía porque era una pretemporada. Yo lo agarro un jueves y me sorprende, y te encuentras con que necesitas más tiempo para prepararlo".Un año después, luego de ser despedido José Luis Real como técnico y el preparador físico, Guillermo "Platanito" Hernández; el sucesor Ricardo La Volpe, quien solo estuvo al frente por 28 días, también habló de dicho tema antes de ser destituido."Cuando yo trabaje físicamente a mi equipo después de vacaciones, lo que hará después es ponerlo físicamente en lo que es una competencia corta. El día que inicia el campeonato ya tiene que estar el equipo rapidísimo, veloz, fuerte, porque son campeonatos cortos”.Meses después y luego de la pretemporada realizada por Bustos y su preparador físico, Federico Zurbriggen, se vuelven a presentar los mismos problemas que tendrá que solucionar José Manuel de la Torre y el nuevo entrenador Carlos García.

