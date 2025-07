Chivas recibió los Santos óleos en Torreón

Chivas llegó con la esperanza de reivindicarse en el Torneo de Copa MX donde había mostrado una faceta distinta al desastre de la Liga. Pero el epitafio de un 5-0 de escándalo en los cuartos de final del torneo.Bastaron 20 minutos de parte de Santos para confirmarle que la pesadilla no termina con el regreso de José Manuel de la Torre como técnico rojiblanco.El Rebaño solo tuvo dos minutos de intensidad que fueron en el arranque del primer tiempo, y al 5 se desplomaron de manera dramática con una defensa desordenada, fracturada, tambaleante, dudosa que se integró por Jesús Sánchez, Kristian Álvarez, Hedgardo Marín, y Edgar Solís. Pero de igual forma estaba el resto de sus líneas ya que en media cancha no se generaba nada hacia la ofensiva con un Aldo de Nigris, quien fue relevado al minuto 40 del primer tiempo.La alarma se encendió al 5, cuando Sergio Nápoles y Edgar Solís se quedaron inmóviles ante la pared de Quintero y Arbella, quien centró por derecha, y cuando Kristian Álvarez pudo interceptar dejó pasar el balón al querer bloquear con un intento de chilena que agradeció Javier Orozco para lanzarsede "palomita" y dejar sin posibilidad a Luis Michel para el 1-0.Al 14, otra vez la parte baja rojiblanca fueron un ejemplo de anarquía total. Solís perdió el balón en la salida, recuperó Gianini dejando atrás a Kristian, filtró a Orozco, quien disparó pero se estrelló en un defensa, el balón llegó a los pies de Quintero para enviar servicio al área, donde apareció "Chuletita" para rematar de cabeza y hacer el 2-0.Seis minutos después, Solís, imposibilitado para marcar a Quintero lo jaló de la camiseta dentro del área, y el árbitro señaló penalti para que Juan Pablo Rodríguez marcara el 3-0 al 20.Posteriormente, Santos bajó la intensidad, pero Chivas no tuvo capacidad de reacción en esos primeros 45 minutos.Para la segunda parte, si "Chepo" de la Torre trató de sacudir a su equipo en el vestidor, el discurso no surtió ningún efecto.El Rebaño fue prácticamente un muerto viviente que deambuló por la cancha del Nuevo Territorio de Santos, sin provocar una sola acción de peligro que por lo menos le exigiera al portero o que lo pusiera nervioso.Los Guerreros dirigidos por el polémico Pedro Caixinha, prefirieron no ensañarse con un rival que no ofrecía ninguna posibilidad reacción.Pero al percatarse de tanta facilidad, al 78, Gianini se fue solo en contragolpe con una marca de miedo en media cancha y mucho peor en los centrales, para después quitarse a Michel y empujar para el humillante 4-0.Al 90, Santos con más hambre, Calderón puso el último clavo con el quinto tanto para escribir en la tumba el 5-0.Chivas no solo se despide de la Copa, sino de una oportunidad de tomar oxígeno de motivación, y se va eliminado, goleado y muy lastimado.

