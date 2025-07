Gigantes para en seco a los Royales

San Francisco no tuvo piedad ni respeto por unos Royales que llegaron a la Serie Mundial con marca de ocho ganados sin derrotas y los ánimos por las nubes; James Shields, abridor de Kansas, permitió que la batería de los Gigantes le hicieran pasar una mala noche en la que consiguieron cortar la racha ganadora del equipo, 7-1 marcó la pizarra para apuntar el primer juego del Clásico de Otoño a los de la bahía.La violencia de San Francisco no esperó a que Shields se asentara en el montículo, lo recibieron con cinco imparables. El primero de ellos rompió el cero de la pizarra con un doblete de Pablo Sandoval y la entrada de Gregor Blanco al plato de home; Hunter Pence extendió la ofensa con un volado de cuatro esquinas que impulsó al “Kung fu Panda” para poner dos rayitas más en la pizarra, todo en el primer rollo.James Shields pudo colgar el cero en la segunda y tercera entrada, sin embargo la artillería de Kansas no pudo hacer daño ante la compostura de su abridor; por su parte Madison Bumgarner, serpentinero de apertura de Gigantes, mantuvo el cero hasta la séptima y se llevó el triunfo.Los Gigantes pegaron en la cuarta con sencillo de Michael Morse para impulsar a Hunter Pence, 4-0; ante esto vino el cambio en el montículo por parte de Kansas, Shields dejó el lugar a Danny Duffy, pero la derrota parecía consumada.El relevo dejó sin carreras en la quinta y la sexta a Gigantes, hasta que Joe Pakin conectó un triple para el 5-0. La sexta fue un regalito de Duffy con casa llena y otorgó boleto para que Brandon Belt entrara de caballito.Salvador Pérez, cátcher de los locales, logró jonrón para la única de Kansas, parando en seco a Bumgarner que al momento se mantenía sin hits y sin recibir carreras durante la postemporada. Para el segundo duelo Yordano Ventura será el abridor de Kansas y Jake Peavy será el indicado por San Francisco.

