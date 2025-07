Hay duda sobre convocar a Vela

El llamado del delantero Carlos Vela a los partidos que disputará México en Europa frente a Holanda y Bielorrusia sigue en duda, de acuerdo con el técnico nacional Miguel Herrera, quien explicó que es un tema que seguirá analizando."Todavía no hemos hablado, seguro ustedes (los medios de comunicación) serán los primeros informados de la decisión que hemos tomado junto con él para ver si viene o no", declaró, el estratega, quien hace unos días aseguró que si esta vez se niega a jugar con el Tri “no se le volverá a buscar.Cabe señalar que en anteriores ocasiones el delantero de la Real Sociedad ha declinado integrarse al combinado nacional aduciendo razones personales, mientras que pidió no ser convocado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ni para la Copa del Mundo Brasil 2014.Para la gira, el técnico de México había anticipado que la mayoría de los jugadores mexicanos que juegan en Europa serán llamados, incluidos Jonathan dos Santos, del Villarreal, y Jesús Corona, del Twente, y sólo tiene duda con Diego Reyes, del Oporto portugués.Entrevistado durante un acto organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el "Piojo" Herrera se mostró contento por la actuación de gente como Javier Hernández (Real Madrid) y Jesús Manuel Corona (Twente), quienes anotaron gol en sus equipos."La actuación de todos ha sido sensacional, la Liga (mexicana) también se pone muy interesante y estamos observando con toda atención".Respecto al volante Andrés Guardado, quien fue ovacionado por la afición del PSV Eindhoven (de Holanda), el estratega nacional explicó que es una recompensa a su calidad."Me da mucho gusto tener mucha personalidad, y en Holanda demuestra que es un jugador valioso", acotó.Finalmente, reiteró que el objetivo del equipo mexicano para 2015 es recuperar la hegemonía en la Copa Oro y disputar las últimas instancias en la Copa América Chile 2015.La meta es "ganar la Copa Oro y volvernos a plantar en una final en la Copa América, sabemos el compromiso que nos echamos encima. Debemos tener la consciencia de que los torneo son para ganarlos", sentenció el estratega.

