Iván Bautista, escultor del Olimpo

Iván Bautista actualmente es el entrenador de clavados más exitoso de México y uno de los mejores que hay en el mundo; creador de su propio sistema de alto rendimiento ha cosechado medallas en todas las competencias donde sus clavadistas se han presentado destacando las olímpicas en Londres 2012; un verdadero formador de campeones y buscador de talentos.Actualmente es el entrenador de medallistas olímpicos como Germán Sánchez, Iván García y Alejandra Orozco, y de futuras promesas como Rodrigo Diego, con quien recibirá el Premio Estatal del Deporte, además ha sido nombrado como el entrenador del año en Jalisco por los resultados de este 2014, año en el que cumple 20 como instructor de clavados y 9 como el dirigente de este deporte en el estado, tiempo en el que ha demostrado su calidad a pesar de no tener un pasado como clavadista.

¿Cómo fue entonces que llegó a los clavados?Al terminar la escuela, soy licenciado en educación física, estudié en la Escuela Superior de Educación Física, en la ESEF del Distrito Federal, para titularme tuve que hacer las prácticas profesionales en una alberca del IMSS, en la clínica 23 del Distrito Federal, ahí es donde entrenaba Fernando Platas, Jesús Mena, Marijose Alcalá y es donde conozco los clavados por primera vez, en vivo, me enamoré de ese deporte.

Si no practicó clavados, ¿Cómo es que se formó como entrenador?La verdad me caracterizo por ser una persona muy preguntona, soy muy preguntón, no me da pena preguntar a las eminencias, a las personas importantes. Meterme al estudio de la biomecánica, la física, de cómo hacer los clavados, ver vídeos, la cinemática de cada movimiento, eso me ayudó. El preguntar a mis atletas, eso también me da un parámetro de ir en lo correcto, hasta la fecha no hay día que no pregunte a mis atletas: cómo estás, cómo lo ves.Bautista ve su carrera profesional en tres etapas, la primera cuando llega a la clínica del IMSS para sus prácticas profesionales de 1994 al 2002, la segunda cuando estuvo en el Comité Olímpico Mexicano con el profesor Jorge Rueda del 2002 hasta el 2005, tiempo en el que tomó su primer grupo de clavadistas donde estaban Julián Sánchez, Arantxa Chávez y Jair Ocampo; y finalmente cuando es contratado por CODE Jalisco en el 2006, asegura que esta última es su mejor momento al ganar consecutivamente la Olimpiada Nacional desde esa fecha, los Centroamericanos del 2010, las medallas en los Panamericanos Guadalajara 2011 y los Olímpicos de Londres 2012.

¿Los clavados en México viven una época de oro?Pienso que estamos en un proceso, siento que falta mucho de aprender y dar, es una etapa bonita donde hemos podido cumplir como mexicanos porque también esa es mi filosofía y mi misión de vida, cumplir como mexicano a través del deporte con los atletas como buenos seres humanos y mexicanos, pero pienso que nos puede ir mejor en un futuro; así que espero madurar como entrenador y dar mejores resultados.

¿Qué tan difícil ha sido lidiar con jóvenes y adolescentes que ya figuran en el plano internacional?Muy difícil, muy difícil. Hay que aceptar que eso es algo normal, hay que tener un psicólogo, tener a la familia consciente de todo eso; lo más importante con todo esto es que les digo a los chicos: Yo soy la persona indicada que te va a poner los pies de plomo para que estés siempre en el piso. Porque después una medalla olímpica… Fui afortunado porque tenía a Jesús Mena y Fernando Platas, a quienes le dije que les dieran una plática, fue una plática muy buena como de dos horas, eso me ayudó a que llegaran aterrizados, que no llegaran y estuvieran en las nubes (…) Cuando un atleta deja de creer en el entrenador o la persona que lo guía, en ese momento ya no puedes ayudarlos más.

Con lo hecho hasta ahora, ¿está satisfecho?No. El seguir viviendo, el seguir buscando la medalla olímpica, la de oro, la medalla de oro es la meta para el 2016, si cae en Río es muy bueno, si no seguiremos felizmente trabajando hasta lograrlo, esto está muy difícil, pero no imposible, hay que pensar en la medalla de oro, esa es mi misión de vida, darle a México medallas olímpicas y son de oro, mejor.

