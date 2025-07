No me quita el sueño que venga o no Carlos Vela: Herrera

Si el delantero Carlos Vela rechaza la próxima convocatoria a la selección mexicana, será la última oportunidad que tenga, al menos mientras Miguel Herrera esté al frente del Tri, quien aclaró que tampoco le quita el sueño esta situación.

"Si la rechaza, sí es la última (oportunidad). No me quita el sueño que venga o no venga, fui a un Mundial y nadie se acordó de quién estaba, la gente se acordó de los 23 que nos representaron y eso fue lo más importante", refirió.

Enfatizó que si Vela viene "es bienvenido, tiene las puertas abiertas y estaremos contentos de que esté con nosotros, y si no viene, la decisión es de él, la invitación está abierta".

Herrera explicó que no sabe la forma en que llamará al jugador de la Real Sociedad de San Sebastián, España, si con una llamada telefónica o por medio de la carta al club, algo que definirá con Héctor González Iñárritu, director de Selecciones Nacionales.

"No ha recibido ningún llamado porque no hemos hablado con él; les dije que Héctor y yo íbamos a hablar para definir la situación, no lo hemos hecho. Tenemos esta semana para platicar, pero un jugador que inicia un partido y juega 90 minutos quiere decir que está apto", observó.

"Obviamente, no está en ritmo, viene de lesiones, no lo quiero para mañana, lo quiero para el día 12 de noviembre, el 9 se hace la concentracion, el juego es el 12.

"Entonces, como el 'Cepillo' (Oribe Peralta) no anduvo en el mejor de los momentos... lo conozco, quiero ver cómo funciona dentro del grupo, como funciona con su actitud y vamos a definir cómo se le va a llamar".

El estratega nacional también dijo que "haremos el comunicado, si hablamos por teléfono o le mandamos carta no hay nada qué esconder y tratamos de que el que venga lo haga con la mejor disposición", sentenció.

Herrera fue presentado como parte de la campaña de la Secretaria de Salud, los "Embajadores por la Vacunación... ahora Influenza Estacional".

cm

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .