"Chepo" dijo no estar decepcionado de jugadores de Chivas

El técnico de Chivas, José Manuel de la Torre, tuvo una larga plática con el plantel luego de la escandalosa derrota de 5-0 ante Santos que lo dejó eliminado del Torneo de Copa.En la charla que se llevó a cabo en Verde Valle, estuvieron presentes también el presidente deportivo, Néstor de la Torre, y el coordinador deportivo, Mariano Varela.Luego de una hora de fuertes llamadas de atención, "Chepo" dirigió la práctica por una hora más.En la conferencia de prensa explicó: "Son las pláticas que se tiene con un equipo. Trabajo, con los que se quedaron, los que fueron, hablamos con la directiva, esto es parte de cerrar filas. Había que platicarlo con ellos".De la Torre dijo no estar decepcionado de su equipo, ni señaló que fuera un problema de actitud."No me decepcionaron, insisto en algunas cosas como que algunos no están en su mejor nivel y estamos buscando ponerlos, por eso son las pláticas con ellos, para saber como están y apretar tuercas. La actitud no me desagradó, hay que recordar que no jugamos contra una perita en dulce, sino contra un equipo bien dirigido, hubo errores que nos costaron, pero hubo cosas rescatables. Y ese desgaste nos dieron señales que ya habíamos visto".cr

