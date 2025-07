"Chepo" no se hinca ante la dura tormenta rojiblanca

Carlos Bustos dejó de dirigir a Chivas desde hace tres partidos, y la crisis se acentúa. Ramón Morales como técnico interino no pudo conducir al Rebaño a un triunfo en el Clásico Tapatío ante el Atlas. Tampoco hubo recuperación con José Manuel de la Torre ya como técnico oficial en su reaparición frente al León, y el martes por la noche con un cuadro alternativo recibió una goleada de escándalo de 5-0 ante Santos que lo dejó eliminado del Torneo de Copa MX.Ante los escasos síntomas de una eventual reacción a corto plazo en lo que resta de la temporada, donde deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles, ayer, al arribar a Verde Valle, "Chepo" convocó a una reunión urgente con todo el plantel y los dos nuevos dirigentes, el presidente deportivo, Néstor de la Torre, y el coordinador deportivo, Mariano Varela.En cerca de 60 minutos, todas las partes dieron su opinión acerca de lo que sucede, y de lo que habrá que realizar para curar las heridas antes de convertirse en una gangrena.Durante la práctica que después realizó en la cancha Fausto Prieto se observó a un técnico en calma, mientras los jugadores se percibían serios.Ya en la conferencia de prensa, "Chepo" también trasmitió excesiva tranquilidad frente a la tormenta que tiene encima, pero fue muy reservado para dar detalles acerca de la charla."Son las pláticas normales que se tiene con un equipo para hablar del trabajo, con los que se quedaron, los que fueron, hablamos con la directiva, y esto es parte de cerrar filas. Había que platicarlo con ellos".De la Torre dijo no estar decepcionado de su equipo, ni señaló que fuera un problema de actitud."No me decepcionaron, insisto en algunas cosas como que algunos no están en su mejor nivel y estamos buscando ponerlos, por eso son las pláticas con ellos, para saber como están y apretar tuercas. La actitud no me desagradó, hay que recordar que no jugamos contra una perita en dulce, sino contra un equipo bien dirigido, hubo errores que nos costaron, pero hubo cosas rescatables, y ese desgaste nos dio señales que ya habíamos visto".La alineación alternativa que presentó el timonel rojiblanco ante Santos fue cuestionada por considerar que fue una manera de dar por perdida la Copa."Nada incómoda, ni estorbaba, era una oportunidad para ponerse en forma, esto es así, queríamos ver jugadores en competencia, y todos son parte del grupo"."Chepo" reiteró que no hay falta de actitud, y detecta más un conflicto de confusión mental en el equipo por la falta de resultados."El equipo lo he sentido bien, pero no va a salir de la incertidumbre hasta sacar un buen resultado, el bajar los brazos sería lo peor, y debemos prepararnos muy bien".José Manuel no quiso comparar al actual grupo de jugadores con el que integró en la década de los ochenta y que cubrió una época brillante al llegar a tres finales de las que ganó una en la temporada 1986-87."Me hiciste recordar tiempos muy bonitos. Pero son otras circunstancias. A mi tocó otra generación con Zully Ledesma, Yayo, Néstor, un grupo muy sólido con Quirarte, Madero, Galindo, y estaba arropado y bien dirigido por Alberto Guerra. Pero son otras circunstancias, Chivas viene de unos cuatro años de jugar con jóvenes, sin gente de experiencia, y no hay punto de comparación, y aquí cada quien lleva su granito de responsabilidad".

EL APUNTEÁngel Reyna, quien no viajó a Torreón junto al grupo 1 de Chivas, no entrenó con el resto del equipo y trabajó en el gimnasio con el kinesiólogo Jorge Roach, por dolores de tobillo. El mediocampista de los rojiblancos estuvo en duda para jugar contra el León en la Fecha 13, aunque al final participó 30 minutos en el estadio Nou Camp."Cubo" y Fabián, en la mira

A pocos partidos de terminar el torneo de Liga, José Manuel de la Torre junto con la directiva ya trabaja en cómo diseñar al equipo que tendrá una temporada decisiva para salvarse del descenso.Hay tres jugadores que pertenecen a Chivas, y que se considera pueden aportar a su equipo en su misión por permanecer en el Máximo Circuito. Los tres en la mira son Erick el "Cubo" Torres, de Chivas USA, Marco Fabián, de Cruz Azul, y Miguel Ponce, del Toluca."Son situaciones que en particular no está en nuestras manos, y hasta que no se resuelvan sus puntos particulares no podemos hablar. Por supuesto que lo vislumbramos, y a mí me gustaría tener a los mejores del mundo, pero ahorita no hay nada", dijo “Chepo”.El "Cubo" es uno de los jugadores exiliados de Chivas que mejor han rendido, suma 22 goles con el Rebaño estadounidense, y por tal motivo ha sido convocado tres veces a la Selección, además de haber anotado el gol de la victoria ante Panamá.

