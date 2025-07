Fracaso rojinegro en Copa MX

Los Zorros le han sido fieles a una historia perdedora, así que eso no podía cambiar ayer en la noche. Atlas igualó 0-0 con Puebla, pero en la tanda de penaltis (3-4) cedió sus aspiraciones de meterse a las Semifinales de la Copa MX.Tomás Boy dejó claro que a los Rojinegros les interesa el certamen copero, ya que mandaron de arranque un cuadro con siete titulares, pues el duelo de Cuartos de Final ante los camoteros era a matar o morir. Por su parte, Puebla sólo utilizó muy pocos estelares, su prioridad es la Liga MX.En el papel parecía que Atlas se impondría cómodamente en la cancha, pero la visita cortó el juego y no permitió que los Zorros pudieran desplegar un buen futbol. El primer tiempo fue soso, de pocas emociones, con cuatro tarjetas amarillas, dos por bando. Sucio y falto de intensidad.La mejor jugada del Atlas la tejieron Rodolfo Vilchis y Enrique Pérez por derecha, pero cuando el lateral sacó una diagonal retrasada, Aldo Leao optó por hacer una pantalla y no buscar el remate cuando tenía el arco abierto. El gol no llegaba al Estadio Jalisco. No hubo más hasta el descanso por parte de los locales.Pero el equipo de "Chelís" tocó el arco rojinegro mediante un disparo potente de John Pajoy que se fue apenas desviado. Sólo fue un susto.El segundo tiempo y no cambió mucho, nadie propuso, nadie fue capaz de desequilibrar, no había emociones. Puebla y Atlas le dieron juego a dos hombres importantes, ya que Boy mandó a la cancha a Rodrigo Millar y "Chelís" Cuauhtémoc Blanco. Fueron cambios intrascendentes.Conforme el reloj se agotaba, La Fiel se impacientaba, no veían que su equipo podía ganar el cotejo ante unos poblanos que apostaron a llegar a los penales. Así terminó el partido y todo se definió desde los once pasos.Por los Zorros tiraron Millar (falló), Esqueda, Vilar (falló), "Ponchito", Leite y Ponce (falló). Por Puebla lo hicieron Pajoy, Esqueda, De Luna, Loroña, Blanco y Frausto, de los cuales, los dos primeros erraron.Así, en una tanda llena de errores que llegó hasta la muerte súbita, La Franja terminó por imponerse 4-3 y con ello enfrentará a Lobos BUAP en las semifinales del certamen copero."La Fiel" no lo podía creer, de nueva cuenta su Atlas les volvió a fallar, en una semana ajetreada en donde la miel se ha alejado desde el mal resultado ante Toluca y el altercado de su técnico, Tomás Boy. Adiós Copa MX para los tapatíos, un nuevo fracaso se dio en la madriguera.

Goles: Atlas: Millar (falla), Esqueda (anota), Vilar (falla), González (anota), Leite (anota), Amaury (falla)Puebla: Pajoy (Falla),Esqueda (falla), De Luna (anota), Loroña (anota), Blanco (anota), Fraustro (anota)Cambios: Atlas: 19 Brambila (11 Rivera 46) 8 Leao (20 Millar 63), 17 Vilchis (10 Leite 81)19 Santos (20 Loboa 46), 28 Torres (10 Blanco 61), 27 Acosta (100 Pérez 80)Árbitro: Erick MirandaAmonestados: Atlas: Erpen, EsquedaPuebla: De la Barrera

