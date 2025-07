Le pegan a Tómas Boy en el bolsillo

“No se puede repetir”, fue la frase que emitió la directiva de Atlas ante el caso Tomás Boy-aficionado. Los altos mandos rojinegros reprobaron tajantemente la reacción de su técnico del pasado sábado cuando golpeó a un seguidor luego de que éste le dijo “eres un cagón”, así que decidieron sancionarlo de manera económica.Según informó el club, el castigo monetario al que se hizo merecedor el “Jefe” es el más drástico que contempla el reglamento interno de la institución rojinegra, aunque no se reveló el monto, pues prefieren mantenerlo en la intimidad.“Tras los hechos ocurridos en el Estadio Jalisco, en los que se vio involucrado el señor Tomás Boy al concluir el partido de Liga frente a Toluca, en Atlas F.C. reiteramos nuestra postura contra la violencia en cualquiera de sus formas, sin importar el lugar en el que ocurra.“Después del análisis de la situación que aconteció el día sábado, se ha determinado que nuestro director técnico, Tomás Boy, se hará acreedor a la sanción económica más severa contemplada en el reglamento interno de nuestra institución”, se lee en un extracto del comunicado del Atlas.Álvaro Dávila, presidente del comité de futbol de Grupo Salinas visitó las instalaciones de Colomos ayer, en donde le hizo saber a Boy las consecuencias de sus actos.“Definitivamente fue una acción muy desafortunada de ambas partes, reprobamos estos hechos, fue una situación muy desagradable de ambos lados, no quiero justificar a Tomás, él se equivocó porque no puede responder, también la posición del aficionado fue fuera de lugar.“Hay que entender una parte de su postura, sabemos el temperamento de Tomás, por eso nos gusta que esté acá porque es una persona que vive el futbol, que lo siente, pero aceptamos que se sobrepasó", dijo.No pelearan

Los altos mandos de los Zorros ya esperan la sanción que la Comisión Disciplinaria emita tras su investigación ante dicho altercado, misma que acatarán cabalmente, pues no pretenden solapar a su DT, aunque procuran que no sea tan fuerte como lo indica el reglamento (hasta 12 partidos de suspensión), dado que Boy primero fue insultado.“Se está apoyando a Tomás para que él dé su declaración, nosotros no queremos tapar ni justificar nada, lo que sea lo justo que se aplique. Hay unos atenuantes, espero que sean menos (partidos) porque fue provocado, él respondió a una provocación. Lo que digan (la Comisión Disciplinaria), eso vamos a acatar", comentó Dávila.

