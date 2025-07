Multa y castigo a Boy

Cuando una fuerte sanción era esperada en la madriguera por parte de la Comisión Disciplinaria ante el altercado del pasado sábado entre Tomás Boy y el aficionado Luis Carlos Velázquez, todo quedó en dos cotejos de suspensión y tres mil días de salario mínimo para el DT rojinegro.Este fue el castigo que implementó el órgano de la Federación Mexicana de Futbol al técnico del Atlas, luego de realizar la investigación y tras escuchar la declaración del "Jefe". La multa económica se traduce en 201,870 pesos."La Comisión Disciplinaria informa que después de llevar a cabo la investigación correspondiente, se determinó que el Director Técnico Tomas Boy reaccionó indebidamente a una provocación del aficionado, por lo que, tomando en cuenta la situación particular del caso, concluyó que el Sr. Tomas Boy debe de ser sancionado con dos partidos de suspensión y una multa de 3 mil días de salario mínimo, lo anterior con fundamento en los artículos 33 inciso o), 34 y 36 del Reglamento de Sanciones", se lee en el comunicado emitido por la FMF.

SE PIERDE PUEBLA Y LEÓNLos dos encuentros en los que Boy no podrá dirigir a los Zorros desde el terreno de juego atañen únicamente al Apertura 2014 de la Liga MX, es decir, en la Copa MX el "Jefe" puede estar en el banquillo sin ningún impedimento, tal y como lo hizo anoche frente a La Franja.De esta manera, el estratega del Atlas no estará en la cancha cuando su escuadra reciba a Puebla el próximo sábado en el marco de la Jornada 14 en el Estadio Jalisco, así como en la Fecha 15 cuando los tapatíos visiten a León el sábado 1 de noviembre.Además de este par de sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria de la FMF, Boy tendrá que pagar la multa económica que de mantera interna le puso el propio club por faltar al reglamento interno.Una vez ya dada a conocer la resolución de la FMF, la cual no será apelada por la directiva, el tema quedó zanjado, pues además ya hubo un arreglo directamente entre el técnico y el aficionado. La próxima semana se retirará la demanda interpuesta en contra del entrenador rojinegro.

