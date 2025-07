Caso Oceanografía no afectó operaciones de Pemex: Lozoya

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, aseguró que si bien al inicio del caso Oceanografía se registró una afectación en la operación de la empresa petrolera, no hubo daños económicos directos, ya que los contratos con el proveedor quedaron sin efecto.“Al comienzo de esta crisis, de este proveedor, tuvo una consecuencia en nuestra operación, pero no tuvo daños económicos directos, ya que se pudieron rescindir estos contratos y se le aplicaron las penas y multas correspondiente”, afirmó luego de participar en el Foro de Procura de Petroleras Latinoamericanas.El funcionario señaló que por esta razón Pemex ha llevado a cabo contratos con otros proveedores, por lo que la operación de la compañía se mantiene.Subrayó que Pemex tiene como prioridad la producción de petróleo, gas y su procesamiento, por lo que en caso de que algún proveedor incumpla existen cláusulas en los contratos para revocar los mismos.“Eso pasó con Oceanografía; Pemex ha estado sustituyendo estos contratos con otros proveedores y por lo tanto nuestra producción sigue bien”, añadió Lozoya Austin.En febrero pasado, Citigroup y Banamex dieron a conocer una investigación sobre un presunto fraude por 585 millones de dólares por parte de la empresa prestadora de servicios petroleros Oceanografía, por lo cual se encuentra en la actualidad en concurso mercantil y sus directivos enfrentan diversos procesos legales.“Al comienzo de esta crisis, de este proveedor, tuvo una consecuencia en nuestra operación, pero no tuvo daños económicos directos, ya que se pudieron rescindir estos contratos y se le aplicaron las penas y multas correspondiente”, afirmó luego de participar en el Foro de Procura de Petroleras Latinoamericanas.El funcionario señaló que por esta razón Pemex ha llevado a cabo contratos con otros proveedores, por lo que la operación de la compañía se mantiene.Subrayó que Pemex tiene como prioridad la producción de petróleo, gas y su procesamiento, por lo que en caso de que algún proveedor incumpla existen cláusulas en los contratos para revocar los mismos.“Eso pasó con Oceanografía; Pemex ha estado sustituyendo estos contratos con otros proveedores y por lo tanto nuestra producción sigue bien”, añadió Lozoya Austin.En febrero pasado, Citigroup y Banamex dieron a conocer una investigación sobre un presunto fraude por 585 millones de dólares por parte de la empresa prestadora de servicios petroleros Oceanografía, por lo cual se encuentra en la actualidad en concurso mercantil y sus directivos enfrentan diversos procesos legales.

