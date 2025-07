El alto costo de ser un aficionado rojiblanco

Ser un auténtico fanático al futbol suele ser ya un pasatiempo costoso. Y es que asistir a un partido en territorio tapatío tiene un precio alto en el que no solo se limita a ver un encuentro entre 22 jugadores durante 90 minutos.Y sin duda lo más caro es ser aficionado de Chivas, sobre todo a partir de su mudanza al Estadio Omnilife, un inmueble de primer mundo en un país de economía tercermundista.Y en el Estadio Jalisco entre y Atlas y Leones Negros, los costos disminuyen, lo que se refleja en mejores entradas.Por lo tanto, aquella reflexión que alguna vez hizo el técnico argentino César Luis Menotti sobre el deporte de la patada, queda ya como un concepto romántico fuera de tiempo en la era moderna de la mercadotecnia."El futbol -nuestro futbol- pertenece a la clase obrera y posee la amplitud, la nobleza y la generosidad de permitir que todo el mundo disfrute de él como espectáculo".

CHIVAS, DE LA ALTASi alguna vez el aficionado del Rebaño se caracterizó por ser de una clase popular y que podía acceder a presenciar los partidos de futbol, al llegar Jorge Vergara como dueño del Club Guadalajara, esa imagen cambió al dirigirse a la clase alta que es la que está en posibilidades de pagar precios altos.En el Estadio Omnilife, que no termina de identificarse con el seguidor de Chivas, el boleto más económico está en 80 pesos que es en la parte alta del recinto, y el más costoso está en 600 pesos que es la zona Premier Poniente ubicado en el centro de la cancha y con sombra.La Premier Oriente es la que recibe el sol de frente en las tardes de domingo, por lo tanto hay una promoción especial en la compra del boleto de 250 pesos que incluye el chibuffett gratuito que consiste en hot dogs, palomitas, cacahuates y nachos, pero no así las bebidas que están en 30 pesos (refrescos) y 50 pesos (cerveza).Si el aficionado no adquiere entrada para dicha sección, en cualquier otra, si tiene hambre deberá pagar por botanas.Y si como un gran fanático quiere representar los colores de su equipo con la vestimenta original, también hay que abrir la cartera. El jersey de local cuesta 1,099 pesos, y una gorra se vende en 349 pesos.Además, si como buen seguidor chiva desea conocer la historia rojiblanca, el ingreso al Museo Chivas está en 60 pesos.

EL CONTRASTE CON LOS VECINOSEl Jalisco, que por 50 años fue la casa de Chivas, a su salida solo se quedaron Atlas y Leones Negros.En 2010, al momento de la mudanza rojiblanca las tribunas lucían desoladas, pero actualmente han mejorado, sobre todo con Atlas.El inmueble de la Calzada Independencia maneja precios iguales para Zorros y Leones, y el boleto más barato está en 50 pesos que es la zona C, y el más alto, la zona VIP en 400 pesos.Pero vestirse de Zorro también tiene su precio. La tradicional camiseta rojinegra está valuada en 1,099 pesos, y una gorra en 300 pesos, mientras que Leones Negros pone a la venta su típico uniforme con los colores negro, rojo y amarillo en 799 pesos.

Una cara pasión

Estos son los precios, desde la entrada hasta la comida y souvernirs, disponibles en ambos estadios de la ciudad:

