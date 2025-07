Fija ISSSTE créditos de vivienda y montos de financiamiento para 2015

Para el próximo año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorgará 114 mil 350 créditos de vivienda distribuidos en nueve esquemas.En el acuerdo publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, la Junta Directiva del instituto aprobó por unanimidad, el Programa de Crédito 2015, del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.Para el esquema tradicional se colocarán 45 mil créditos, orientados a los rangos de 3.0 hasta 6.0 veces de Salario Mínimo Mensual General Vigente en el Distrito Federal, donde se encuentra la mayoría de los trabajadores.De esta última cifra, se asignarán 34 mil 150 créditos mediante el mecanismo aleatorio y de forma no aleatoria, tres mil en apoyo al Programa Nacional de Vivienda para elementos de Seguridad Pública Federal.Asimismo, se colocarán siete mil 850 créditos, para cubrir eventualidades, contingencias, rezagos, políticas públicas o para resolver situaciones ajenas a la programación normal del Fondo de la Vivienda.El crédito "Con Subsidio" se dirigirá a trabajadores con sueldo básico de 1 hasta 5.0 salarios mínimos y los esquemas "Aliados Plus" y "Respaldados", preferentemente, a los de más de 6.0 salarios mínimos.Las características de los nueve esquemas crediticios que se integran en el Programa están definidas en las "Reglas para el Otorgamiento de Créditos del FOVISSSTE" y los montos se encuentran establecidos en el "Programa de Financiamiento 2015".En otro acuerdo el ISSSTE menciona que el Programa de Financiamiento 2015, implica una inversión de 49 mil 443 millones de pesos de los cuales corresponderán al Fondo de 38 mil 194 millones de pesos provenientes de las aportaciones de la subcuenta de vivienda del SAR.De la recuperación de créditos, productos financieros y emisiones en los mercados de capital por 16 mil millones de pesos, todos ellos recursos propios originados con terceros no incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.Mientras que 11 mil 249 millones de pesos corresponde a operaciones en cofinanciamiento con distintas fuentes, como son la Sociedad Hipotecaria Federal y bancos asociados al FOVISSSTE, el INFONAVIT y la Comisión Nacional de Vivienda.En el documento se detallan los montos máximos de financiamiento conforme a los esquemas ya mencionados.

