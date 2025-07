Néstor dice que si no ganan a Xolos, la entrada contra Tigres será gratis

El presidente deportivo de Chivas, Néstor de la Torre, anunció que en caso de no ganar este domingo a Xolos de Tijuana, el siguiente partido como local frente a Tigres de la fecha 16, en el estadio Omnilife la entrada será gratuita para los aficionados que asistan al encuentro contra el equipo fronterizo."De las primeras cosas que mencioné fue la palabra unificar, tener los mismos objetivos, las mismas ideas. Invitamos a toda la afición a que estén con nosotros, y en caso remoto de que no gane, con ese mismo boleto los invitamos al partido de Tigres. Hemos dicho que juntos vamos a sacar a Guadalajara del problema, lo vamos a hacer así, con la afición, con el activo más importante de Chivas que es la afición, para devolverle el orgullo de ser chivas. Vamos a ganar, así que si no hay resultado, empatando o perdiendo, la entrada será gratuita".Desde la salida de Carlos Bustos cuyo último partido dirigido perdió con Toluca, el Rebaño suma dos derrotas en la Liga, y una más en la Copa.

