Reconocen Rojinegros fracaso en la Copa MX

Los altos mandos de los Zorros fueron claros. En Atlas se delinearon varias metas para este segundo semestre del año, y una de ellas no se cumplió: ganar la Copa MX.Ante esto y todavía con la resaca deportiva tras la eliminación del certamen copero a manos de Puebla en tanda de penales, el director deportivo de los tapatíos, Heriberto Ramón Morales, admitió que su escuadra fracasó."Trazamos tres líneas de objetivos: uno era sumar puntos para mejorar en el cociente, el segundo era calificar, y el tercero era la Copa. Ahora tenemos que decirle a la gente que estamos inconformes y tristes. Era un torneo que queríamos ganar, definitivamente en la Copa fracasamos, no era lo que queríamos como club”, dijo.El dirigente valoró el esfuerzo que el cuadro de Tomás Boy realizó en dicho torneo, pero asimismo reiteró que no se cumplió con el objetivo."No tengo duda de que se puso todo el empeño, que tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero el hecho de no haberlo conseguido nos hace asumir esta participación en la Copa como un fracaso", añadió.Ahora, a los Zorros les resta pelear por el título del Apertura 2014 toda vez que estarán en la Liguilla, así como buscar el boleto a la Copa Libertadores del 2015.“Son circunstancias, hay que recordar que llegaron 12 jugadores y lograr que embonen como lo han hecho no es fácil, tenemos un plantel vasto y de calidad. Este va a ser un equipo importante, tenemos ese objetivo y no tenemos miedo de asumirlo, es una ilusión poder darle una satisfacción a La Fiel”.

ATLAS NO CEDERÁ A “PONCHITO” PARA JCCLos Rojinegros llegaron a un acuerdo con la Comisión de Selecciones Nacionales y con el “Potro” Gutiérrez, técnico del Tri Sub-21, para que el mediocampista Alfonso González no participe en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 que se celebrarán en Veracruz del 14 al 30 de noviembre. En dichas fechas, Atlas estará afrontando la Jornada 17 del Apertura 2014 y la Liguilla en su instancia de Cuartos de Final."Es un tema que ya se ha tocado tanto con Héctor González (director de selecciones nacionales) como con Raúl (Gutiérrez), éste es un torneo que es preparación para Panamericanos y se ha dicho que los que sean titulares en sus equipos se quedarán y que buscarán encarar los Centroamericanos con otros elementos”, explicó Heriberto Ramón Morales.ATLAS “JUEGA” BALLET FINO: BOYEn las últimas semanas se ha cuestionado por un sector de la afición el estilo de juego de los Zorros más allá de que el equipo marche en los primeros puestos de la Clasificación. Ante esto, el técnico del Atlas, Tomás Boy, consideró que sus dirigidos plasman sobre el terreno de juego un futbol elegante, el cual es el que busca y le agrada."A mí me gusta cómo juega mi equipo. Haré una referencia y espero que esto no cause otra polémica: a mí me gusta el ballet, me gusta lo fino, lo bueno, pero pocos pueden bailar ballet y el Atlas juega ballet., la quebradita es padre, es popular, el gusto está ahí", dijo.Por otra parte, el “Jefe” admitió que la suma del castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria y por el club tras su altercado, es una pena “durísima” que tendrá que acatar.EL APUNTEEl Puebla entrenó ayer por la mañana en el Club Atlas Chapalita, pues se quedará en Guadalajara hasta el sábado que enfrenten nuevamente a los Zorros, pero ahora en el marco de la Liga MX. Los Rojinegros le facilitaron a su rival las instalaciones para que lleven a cabo sus trabajos durante estos días.

