Si Chivas pierde, gratis ante Tigres

Para Chivas no ha sido fácil contar con el apoyo de su afición en su casa. Desde su mudanza al Estadio Omnilife en julio de 2010, los seguidores rojiblancos no se han sentido identificados, y los resultados en los recientes dos años los han decepcionado y distanciado para asistir en grandes multitudes al inmueble.Tras la goleada humillante de 5-0 ante Santos que significó la eliminación del Torneo de Copa, la directiva rojiblanca busca la reconciliación con una oferta a los feligreses rojiblancos. Néstor de la Torre se comprometió a que Chivas vencerá a Xolos este domingo, y en caso contrario (empate o derrota) los que asistan al encuentro ante Tijuana podrán entrar gratis al duelo frente a Tigres en la fecha 16."De las primeras cosas que mencioné fue la palabra unificar, tener los mismos objetivos, las misma ideas. Invitamos a toda la afición a que estén con nosotros, y en caso remoto de que no se gane, con ese mismo boleto los invitamos al partido de Tigres. Hemos dicho que juntos vamos a sacar a Guadalajara del problema y lo vamos a hacer así, con el activo más importante de Chivas que es la afición para devolverle el orgullo de ser Chivas. Vamos a ganar, así que no hay resultado, empatando o perdiendo, la entrada será gratuita".Tras jugar con Xolos, Chivas visitará al América, y regresa para recibir a Tigres.

INTENTOS FALLIDOSNo es la primera vez que la dirigencia del Rebaño busca congraciarse con sus aficionados. Previo al inicio del Torneo de Apertura 2012, el entonces coordinador deportivo, Marcelo Michel Leaño dio a conocer en conferencia de prensa que la afición era su mejor refuerzo, y de manera simbólica invitó a un par de aficionados con camiseta de Chivas acompañados del técnico John van´t Schip y el capitán Héctor Reynoso."El refuerzo que queremos anunciar es la afición. La afición nos va a acompañar en este largo camino, necesitamos de cada grito, de aliento. En Chivas entendemos tu pasión, necesitamos caminar en este nuevo proyecto, con la afición nos haremos más fuerte, seremos invencibles. Esta afición con fe que nos representa y respalda es trascendental en el siguiente torneo. Queremos invitar a la afición a que nos acompañe, siempre han sido nuestra razón de ser. Este mensaje es para la afición de Chivas, para ellos es el nuevo horario (domingo 17:00 horas), el pasto (natural)", dijo Michel en el mismo sitio donde ayer, Néstor de la Torre, dio a conocer la eventual promoción que harían en caso de no obtener un triunfo contra Tijuana.

Un día después de que José Manuel de la Torre reunió a sus jugadores y junto con la directiva hubo una fuerte llamada de atención, los jugadores se mostraron tranquilos en lo que "Chepo" definió como un "ajuste de tuercas", y Fernando Arce la calificó como una charla "normal" sin contratiempos."Siempre es necesario juntarse como equipo, pasa en todos lados, importante juntarse y hablar algunos detalles para poder ajustar, ahora era necesario ante la derrota que habíamos tenido ayer, y las cosas van bien".Arce le pidió a los aficionados que no dejen de creer en Chivas."Que sigan creyendo que el equipo se tiene que entregar, tiene que dar buenos resultados, las cosas no se han venido dando, pero lo harán y seguramente tendremos un estadio lleno. Lo digo con el corazón, es un momento difícil para el equipo, la gente tiene que estar en el estadio".

EL APUNTEJosé Manuel de la Torre trabajó la mañana de ayer con la siguiente alineación: Antonio Rodríguez, Jair Pereira, Carlos Salcido, Néstor Vidrio, Gerardo Rodríguez, Israel Castro, Fernando Arce, Carlos Fierro, Giovani Hernández, Alberto García y Omar Bravo.

