Un sabor con mucha tradición

Si de un exquisito taco de birria con tortilla recién hecha hablamos, sin duda el mejor sabor está en Birriería el Chololo que desde hace 95 años se ha encargado de mantener una receta “muy jalisciense”, según detalló el propietario, Javier Torres Ruiz.“Nos hemos enfocado en mantener la receta de mis papás; el negocio lo iniciaron mi padre y mi madre, yo calculo hace unos 95 años ya a estas alturas. Mi padre inició vendiendo en San Pedro Tlaquepaque, en un localito donde después estuvo un banco; ahí duraron unos 20 año menos o más”.Pero inquieto y buen aprendiz del comercio, apenas pudo Javier Torres buscó expandir este negocio familiar, y abrió la sucursal ubicada en las Juntas.“La abrí con el apoyo de mi papá y mi papá esa de Las Juntas, hace como 55 años, ellos me ayudaron a hacer esto, después abrí la de la carretera a Chapala, hace 20 años… Las dos están en propiedades que yo encontré de oportunidad, las compre y las hice negocio; en las juntas tres casitas, y en carretera a Chapala un baldío”Antes de estas dos sucursales, intento con una birriería en las inmediaciones del Parían, pero ese negocio no logro consolidarse.Con los años las dos sucursales de Chololo se han popularizado y son referencia cuando de birria se trata, eso además del esfuerzo diario es a decir del señor Javier Torres, “es por la bendición de Dios” y el esfuerzo diario, pues antes de que el platillo llegue a la mesa del cliente, hay un trabajo de selección de materia prima exhaustivo.“Lo que buscan los clientes es el sabor y la calidad de los productos y la materia prima que trabajamos porque es muy buena; yo mato mis animales en el rastro, es decir yo escojo al ganado, no compro la carne en alguna carnicería sin antes haber visto al animal, hay un proceso de selección desde los jitomates, los chiles, la cebolla, todo vamos tempranito a escogerlo al mercado de abastos, mi jornada de trabajo inicia a las seis de la mañana”, detalló Torres Ruiz.Es después de este trabajo de selección, y luego de horas de preparación cuando llegan los platillos calientitos al paladar de los comensales.“Servimos frijoles, tortillas a mano, molcajete de chile, hay aperitivos, un tequila, una cerveza; fui el primero en vender vino en la birriería”, señaló el señor Javier, quien añadió que de viernes a domingo el negocio se abarrota.“El reconocimiento nos hace sentir un compromiso con nuestros clientes, un compromiso que tenemos que responder, no me siento ni poderoso, ni grande, es la bendición de Dios, con quien yo estoy muy agradecido, y seguimos echándole ganas”.Como sus padres, Javier Torres Ruiz, considera que la vida le ha permitido hacer lo que más le gusta, y es que desde niño, cuando acompañaba a su papá a la birriería de Tlaquepaque, había una señora “a la que le decíamos la prieta que me decía que yo nací en una batea de birria”.

