Prometer no empobrece

En el mundo de la política, los discursos que prometen y no se cumplen a corto, mediano ni largo plazo han generado desgaste que ha conducido al hartazgo, fastidio, y sobre todo incredulidad de la sociedad.En México, pocos confían en los representantes de los partidos políticos y ello se refleja en el descontento social.Algo similar sucede en el equipo que alguna vez fue considerado el más popular del futbol mexicano: Chivas.Más allá de las promesas incumplidas del dueño Jorge Vergara, también están la de los directivos que han sido contratados en los recientes dos años. Cada uno ha llegado con un discurso emotivo, fuerte, en el que se generan ilusiones de resurrección y se anuncian cambios de reestructuración que se quedan truncados ante la falta de resultados.La consecuencia es el desencanto

Al regreso de Néstor de la Torre como presidente deportivo tres semanas atrás, renació la esperanza en el retorno de las buenas temporadas y que se afianzó también con la vuelta de su hermano José Manuel de la Torre al timón.Sin embargo, luego de despedir a Carlos Bustos como técnico, y otros cambios a nivel directivo, las tres derrotas al hilo en la Liga, y una más en la Copa que costó la eliminación provocan desconcierto en su afición.Al presentar a "Chepo" como técnico, Néstor dijo: "Vamos a devolverle a la afición el orgullo de irle a Chivas".Citas memorables

Denis te Kloese fue nombrado presidente deportivo el 24 de diciembre de 2013, y a principios de enero lanzaba grandes promesas como "devolverle"Vamos a darle una identidad al equipo, que vamos a conseguir la esencia de Chivas, darle alegría a la gente", señaló un 3 de enero.Casi un año después, la directiva despidió al holandés Te Kloese para contratar en su lugar a Juan Manuel Herrero, quien no varió mucho en sus conceptos de alentar a los aficionados."Cuando entro a una competencia es a ganar, no a participar. Si entro a participar, con la mentalidad de participar soy mediocre, este equipo tiene que entrar a ganar el torneo y evidentemente, si ganamos el torneo, ya estaremos uno arriba. Hay que ser campeón, punto, en otros equipos las metas son media tabla, clasificar a la Liguilla, aquí no, aquí es ser campeón, es la única meta que tiene este equipo", declaró el 27 de diciembre de 2013.A Rafael Puente del Río, quien fue designado Director Operativo, se le criticó por insistir en exceso en la frase "en Chivas, las formas sí importan", refiriéndose a que el equipo jugaría ofensivo sin importar las circunstancias.Y finalmente, Néstor de la Torre también ha tratado de sacudir al grupo y animar a la afición. Su idea más reciente es la de que en caso de no ganar este domingo a Xolos, los boletos contra Tigres serán gratis.

