Van por revancha ante los Camoteros

El futbol, como la vida, dan vueltas. Y Atlas tiene la oportunidad inmejorable de cobrar venganza de su verdugo Puebla que lo dejó eliminado del Torneo de Copa apenas la noche del miércoles pasado.Tan solo han transcurrido unos días desde que La Franja venció 3-4 en serie de penaltis a los Zorros.Los 90 minutos no aportaron grandes emociones a los 12 mil aficionados que asistieron a dicho encuentro, pero la historia aparte que se escribió en el manchón penalti sí dejó resentimientos. Primero, Alfonso González se dio el lujo de anotar a lo "Panenka" y festejarle el gol al portero Alfredo Fraustro, quien no soportó la burla y estuvo cerca de descargar su coraje sobre el joven seleccionado nacional.Segundos después, el ave de las tempestades, Cuauhtémoc Blanco lavó la afrenta a su compañero, y celebró su anotación a su más puro estilo: hincado y extendiendo los brazos dentro de la portería donde Federico Vilar acudía a sacar el balón de las redes.Al final, Fraustro anotó en la muerte súbita, y Amaury Ponce falló en su oportunidad para así quedar eliminados.Pero ahí no concluía el capítulo, ya que en las declaraciones posteriores al partido, Tomás Boy solo reconocía que Puebla los superó en los penaltis, pero no en los 90 minutos reglamentarios en los que desde su punto de vista el equipo de José Luis Sánchez Solá solo había "ensuciado" el partido sin proponer ni crear peligro.Atlas arriba a la fecha 14 con dicha herida, además de la derrota en la Liga ante Toluca también como local, y agregado con el ingrediente amargo del altercado en el que se enfrascó Tomás Boy con un aficionado que lo llamó "viejo cagón". La bofetada que le propinó el "Jefe" le costó una doble multa que le impuso la Comisión Disciplinaria y otra su directiva, que casi alcanza el medio millón de pesos.Pese a todo, los rojinegros siguen en el tercer lugar de la tabla con 24 puntos, mientras que La Franja se rezaga en el sitio 15 con 13 unidades.El contraste en los números es notorio, once puntos los separan, pero las matemáticas no evitaron que el miércoles Puebla humillara al Atlas al eliminarlo a domicilio de la Copa.Una segunda derrota consecutiva frente a los poblanos solo haría arder más esa herida que no cicatriza. El triunfo, por el contrario, acercaría al Atlas al superliderato y lo pondría en un segundo lugar muy decoroso.Mientras que para Puebla, el triunfo le provocaría pesadillas a Chivas y a Leones Negros en la lucha por permanecer en la Primera División.cr

