Buscan oxígeno en “bella airosa”

El duelo entre los Leones Negros y Pachuca es tan raro en la historia del balompié nacional que sólo existen dos choques entre ambas escuadras registradas entre los años de 1992 y 1993, con una victoria a favor de los felinos en casa por 2-0 y un empate al pagar la visita del torneo largo, sin tantos anotados; a 21 años del último encuentro un nuevo capítulo se abre entre ambas escuadras, y los de Guadalajara quieren mantener la historia a su favor.Catorce jornadas y los Leones Negros no saben lo que es ganar fuera de casa. Pachuca los espera este sábado en el Estadio Hidalgo en duelo de intereses distintos; los tapatíos marcaron nuevo rumbo en la recta final del torneo y los Tuzos mantienen la esperanza de clasificarse a la Liguilla.Los Melenudos ante las circunstancias que enfrentan en las cuatro fechas por disputar le bajaron una rayita al objetivo de las 18 unidades, ahora tienen como objetivo sumar como mínimo 17, actualmente marchan con 11 puntos en el puesto 16 de la tabla general; con cuatro juegos en disputa sólo seis unidades los separan de ese objetivo, lo que sería un triunfo moral y de orgullo, necesario para los universitarios.Para la Universidad de Guadalajara no existe otro resultado que le favorezca más que el triunfo, aunque llegarán a la “Bella airosa” con la firme convicción de no ceder unidades, pues de lograr su triunfo pondrán en peligroso aprieto a los equipos que compiten por no descender de manera directa, como Chivas, Puebla y Veracruz.Pachuca se encuentra como sexto de la Liga al sumar 20 unidades, producto de seis triunfos y dos empates, el último conseguido la semana pasada de visita ante Pumas. De ganar ante los tapatíos prácticamente amarrarían medio boleto para la liguilla, de ahí la presión de someter a unos Leones Negros urgidos, además, que de manera oficial registrarían el primer triunfo en Liga ante los tapatíos.No se fían

Diego Buonanotte, delantero del Pachuca, expresó su deseo por conseguir una victoria frente a la UdeG.“Será un partido muy difícil, pues Leones Negros es un equipo que se juega la permanencia, pelea una pelota como si fuera la última, supongo que vendrán a defenderse; el fin de semana tenemos que ganar aquí en casa para hacer valer el punto que conseguimos en CU”, indicó.Así, este sábado en punto de las 20:05 horas los Leones Negros buscarán sumar para acercarse a su objetivo, mientras que los Tuzos buscan acercarse a la Liguilla.

cm

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .