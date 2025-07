Hay mala reacción a la oferta de boletos gratis

El ofrecimiento de la entrada gratuita para el partido ante Tigres, no tuvo el efecto esperado de los aficionados de Chivas.El jueves al medio día, el presidente deportivo, Néstor de la Torre anunció en conferencia de prensa que en caso de que mañana el Rebaño no logre vencer a Xolos de Tijuana, los aficionados que hayan asistido a dicho encuentro podrán ingresar de forma gratuita al duelo de la fecha 16 ante el equipo de la UANL.Sin embargo, más que motivar a los seguidores rojiblancos, se provocó un malestar porque la mayoría consideran que es una forma de salir derrotados contra el equipo de Daniel Guzmán. Inclusive, muchos se mofaron de la idea de Néstor de la Torre.Al menos así se percibió en las redes sociales, en la cuenta de Twitter de Chivas."Pues todos gratis a ver el partido contra Tigres", dice Hugo Méndez.Anzen mostró más molestia: "¡no pues no m...! ¡qué mentalidad! mejor que regalen todos los del ascenso cuando estemos por allá".Por su parte, Israel Baledón tampoco estuvo de acuerdo: "La afición que culpa de verlos perder y seguir gastando dentro del estadio. Deberían dejar de pagarles a los jugadores, ahí la clave".Y al parecer, habría problema con los que son dueños de butacas y palcos, según expresa el aficionado Marcos Torres: "¿Y qué harán con los que tenemos butacas o palcos? Que cinismo desde este partido debieron dejar a la gente gratis".En la cuenta de facebook, las respuestas fueron similares, como en el caso deJuan Cottier, quien comenta: "si vuelven a perder, a qué carajos regreso a verlos?? mejor que regresen el dinero, eso sí les dolería!!".Robert Balcázar fue más pesimista sobre el futuro: "No pues wow! .. y qué nos darán si chivas desciende? Digo..a como van es más probable eso a que ganen".Reyna está de regreso

En la práctica de ayer, Ángel Reyna estuvo presente para hacer trabajo al parejo de sus compañeros por lo cual podría ser tomado en cuenta para enfrentar mañana a Xolos.El volante ofensivo sufre desde la semana pasada una fascitis plantar en el pie derecho que le ha impedido estar en condiciones de jugar al 100 por ciento.En el entrenamiento realizado en el estadio Omnilife, a Reyna trabajó sin molestias aparentes.El que sigue en duda es Aldo de Nigris, quien no logra recuperarse de un dolor en el muslo izquierdo.

