Humillan y frenan al Barça

En el Clásico español, Real Madrid le asestó su primera derrota de la temporada en la Liga al Barcelona, en duelo de la novena jornada al son de 3-1, con el Estadio Santiago Bernabéu como escenario.Con anotaciones de los portugueses Cristiano Ronaldo (35) y Pepe (50), así como del francés Karim Benzema (61), los "Merengues" revirtieron la desventaja en la que se encontraban desde el minuto cuatro por el gol del brasileño Neymar.La escuadra blanca ahora está a sólo un punto por debajo de los blaugranas, aún líderes de la clasificación general con 22 puntos.El equipo dirigido por Luis Enrique se puso al frente en los primeros minutos cuando el uruguayo Luis Suárez, quien jugó su primer encuentro como culé tras cuatro meses suspendido, realizó un cambio de juego que Neymar recibió con habilidad y definió en el borde del área, luego de quitarse la marca de Dani Carvajal.El argentino Lionel Messi tuvo el 2-0 que pudo cambiar la historia, pero Iker Casillas hizo una gran atajada en el remate a bocajarro del pampero, quien no pudo igualar a Telmo Zarra en la marca de máximo goleador de la Liga.Tras un periodo de ida y vuelta, Gerard Piqué metió la mano en una barrida dentro del área, sancionada con la pena máxima, que se encargó de cobrar "CR-7" al minuto 35 para el 1-1.El gol de Ronaldo representó el fin de la marca sin recibir anotación por parte del arquero chileno Claudio Bravo, quien sumó 776 minutos invicto en su arco, para posicionarse como el cuarto récord histórico en la competición ibérica.Tras el descanso, el Madrid continuó con la presión, misma que se vio coronada al 50 con el remate de cabeza de Pepe, luego de un tiro de esquina ejecutado por el alemán Toni Kroos.Once minutos después, Benzema culminó una jugada que implicó la participación de Isco, Ronaldo y el colombiano James Rodríguez para el 3-1, que perduraría hasta el final, con buen aguante "merengue" e incapacidad ofensiva de los blaugranas.Con la ventaja en el bolsillo, el estratega italiano Carlo Ancelotti optó por cambios más conservadores y dejó en la banca al delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández.El colegiado del clásico fue Jesús Gil quien repartió seis cartones preventivos. Dani Carvajal y Cristiano Ronaldo fueron amonestados por los locales; mientras que por el Barcelona vieron la tarjeta amarilla Lionel Messi, Neymar, Piqué (en la jugada del penal) y Andrés Iniesta.“El balón toca la mano”

El defensa central del Barcelona, Gerard Piqué, explicó que la mano que metió no fue intencional, ya que la caída llevó al balón directo a la extremidad.Piqué aseguró que su mano no podía desaparecer ya que “hubiera sido antiestético ponerla detrás de la espalda”.Manifestó que “estaría bien saber cuál es el criterio, porque es verdad que el balón toca la mano, pero yo no puedo quitarla”.Sorprendido por la reacción del Real

El estratega del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, se dijo sorprendido por la fortaleza física y mental que mostró su equipo en la victoria 3-1.El timonel aseguró que sus pupilos mantuvieron un ritmo muy alto los 90 minutos pese a que "no era fácil recuperarse de dos días y medio de descanso después del partido de Liverpool (en Liga de Campeones)". "No hemos perdido la cabeza después del gol encajado", destacó.

FICHA:Real Madrid vs Barcelona 3-1Estadio: Santiago BernabéuÁrbitro: Jesús Gil Manzano

Otros resultados:Almería 0-1 Athletic Bilbao1Córdoba 1-1 Real SociedadEibar 1-1 GranadaValencia 3-1 Elche

