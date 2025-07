Planean ajuste de cuentas

El partido de esta tarde entre Chivas y Xolos, reúne varios ingredientes que lo hacen atractivo. Para José Manuel de la Torre, es su presentación como técnico de Chivas ante el público del estadio Omnilife, un inmueble donde no dirigió en su etapa anterior ya que aún seguían en el Jalisco.Otro punto, es que al ser el primer juego como local del "Chepo" en su segundo episodio como pastor del Rebaño, es el de buscar también su primera victoria luego de la derrota que sufrió ante León el sábado pasado.El compromiso de ganar se hace más imperativo luego de la condición que puso el presidente deportivo Néstor de la Torre al advertir que en caso de no vencer hoy a Tijuana, los que asistan hoy podrán entrar gratis con dicho boleto al siguiente encuentro como local ante Tigres en la fecha 16.Para Chivas también es un doble desafío el enfrentar al cuadro fronterizo, ya que desde que ascendió a Primera División para el Torneo de Apertura 2011, solo ha podido ganarle una vez y fue precisamente en dicha temporada en el estadio Caliente.Inclusive, en el Clausura 2013 se registró una goleada de 4-0 de parte de Xolos.En la tabla general, hay diferencias marcadas que obligan a Chivas a ir por el triunfo, ya que los 10 puntos cosechados lo tienen en el penúltimo lugar de la tabla general y en el antepenúltimo de la porcentual.Tijuana con 16, está cerca de la zona de clasificación en la posición 11.En el reciente Torneo de Copa, Chivas y Xolos se enfrentaron en la fase de grupos, y como local, Chivas ganó 2-0, pero en la visita perdió por 1-0, todavía con Carlos Bustos como técnico.Guzmán, viejo conocido

En la banca de Xolos se encuentra un viejo conocido de Chivas: Daniel Guzmán Castañeda. Conocido como el "Travieso", en sus tiempos de jugador activo fue un delantero codiciado y por ello integró al Guadalajara en la época de las Súper Chivas de 1994 a 1996.Pero el Rebaño representa aún más para Daniel, ya que fue ahí donde debutó como técnico de Primera División cuando pocos creían en él al no tener experiencia en el Apertura 2002.La situación en la que Guzmán recibió a aquel equipo rojiblanco son un poco similares a las que vive actualmente "Chepo", ya que también tenían problemas de porcentaje, pero no tan profundos, y con un equipo limitado y con jóvenes en aquel entonces como Omar Bravo, Alberto Medina, y Francisco "Maza" Rodríguez, logró clasificarlos a la Liguilla.Posibles alineacionesCHIVAS1 A. Rodríguez2 Vidrio4 Pereira30 Salcido16 G. Rodríguez15 Arce20 Castro21 Fierro28 Hernández23 García9 BravoDT: José Manuel de la TorreXOLOS13 Saucedo22 Núñez3 Gandolfi2 Jiménez4 D. Pellerano16 C. Pellerano23 Ruiz6 Güemez10 Benedetto18 Arango9 MorenoDT: Daniel GuzmánÁrbitro: Paúl DelgadilloEstadio OmnilifeHora: 17:00 horas

