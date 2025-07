Adame confirma maestría

El hidrocálido Joselito Adame se llevó la tarde en el mano a mano con el consolidado maestro Eulalio López "Zotoluco", en la Plaza de Toros El Nuevo Progreso, al cortar dos orejas.Cambiando el orden de lidia en el segundo de la tarde "Reformador" de 520 kilos (primero en el lote de Adame), veroniqueó, logró buenos quites de chicuelinas y remató con el pase de revolera. Con la muleta logró dos trincherillas, deletreó naturales, cambio de mano por la espalda, ligando el de pecho y después vino el martinete, seguido de series cortas al estilo español, molinete, derechazos templados y largos, consolidándose en este coso taurino como un maestro a pesar de sus 25 años de edad. En su segundo "Optimista" de 535 kilos, recibió en tablas, templó derechazos, pero desperdició la posibilidad de lidiar el astado, que resultó difícil para el torero. En el último de su lote "Financiero" de 495 kilos, ligó zapopinas, seguidas con la chicuelina y revolera, con la muleta lo recibió pegado a tablas, seguido de dos trincherazos de excelente manufactura, realizando naturales muy templados, seguido con martinete, rematando con un estoconazo obteniendo directamente la segunda oreja.Para el ya consolidado maestro Eulalio López "Zotoluco", sigue con el tranquillo perdido en este coso taurino, en el primero de sus astados "Morgan" de 475 kilos, ligó naturales suaves y templados a toro que regateaba las embestidas, sin poderle hacer más que eso. Para su segundo "Petrolero" de 490 kilos recibió magistralmente de hinojos, ligando con verónicas, a un toro incierto de embestidas, muy complicado. Con la muleta naturales forzados y el de pecho mostrando su experiencia. Al último de su lote ordinario "Banquero" de 525 kilos, los del castoreño esta excedieron de pica, sin lograr hacer nada con la muleta y anunciando inmediatamente después toro de regalo, se lleva pitos pero no por la faena del torero. En el de regalo "Nafto" de 555 kilos (el nombre se refiere al Tratado de Libre Comercio, por sus siglas en inglés), veroniqueó y remató con la revolera, con el capote ligó derechazos, pero no realizó nada más por el regateo de embestidas, tras buena estocada se llevó solamente las palmas.Dentro de las incidencias el gran cronista taurino, Javier Toscano García de Quevedo, sufrió un infarto, siendo conducido por los servicios médicos de la plaza al viejo hospital civil y sin tener quien hiciera el quite en su programa radiofónico. El sobresaliente Guillermo Martínez, ligó faroles tapatíos y la revolera al sexto de la tarde, con el sexto de la tarde.

FichaEulalio López Zotoluco, obispo y oro, silencio / silencio / pitos / palmas en toro de regaloJoselito Adame, grana y oro, oreja / aviso y pitos / oreja

